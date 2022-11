6 maneiras de corrigir o erro Minecraft OpenGL 1281 (2023)

Minecraft é um dos jogos mais populares do mundo, possuindo todos os elementos para torná-lo atraente e viciante. Se você joga o jogo há algum tempo, deve conhecer todos os seus recursos.

Mas, muitos usuários enfrentam erros ao executar o jogo em seus computadores, e o OpenGL Error 1281 é o mais comum. Se você também enfrenta o mesmo problema em sua conta do Minecraft, este post é para você, pois aqui discutirei as possíveis maneiras de corrigi-lo facilmente.

Como corrigir o erro 1281 do Minecraft OpenGL

JAVA ou mods geralmente causam erros do Minecraft OpenGL, mas pode haver outros motivos por trás deles. Então, você precisa identificar o principal culpado primeiro, mas isso não será óbvio.

Então, compartilhei seis correções para eliminar o erro do seu Minecraft, e você pode experimentar cada uma e verificar qual método funciona para você.

Todos esses métodos contêm passos simples e são demonstrados também em palavras simples para que você não enfrente nenhum problema ao fazê-lo.

Remover todos os sombreadores

Shaders são o mod gráfico ou mini-mod para Minecraft que ajuda você a mudar a aparência geral do jogo. Você pode adicionar uma bela iluminação, sombras pragmáticas, céu lindo e oceanos, e tornar todos os outros elementos do jogo fascinantes.

Mas isso pode causar o Erro OpenGL 1281 na sua conta do Minecraft, então será melhor remover todos os shaders e tentar rodar o jogo. Se você não encontrar nenhum problema, os sombreadores foram os culpados e, se o erro ainda existir, verifique outras correções.

As etapas para remover todos os shaders do Minecraft são as seguintes:

Ao abrir o Minecraft, você verá Opções lá; selecione isso.

Agora, clique em Configurações de vídeo .

Em seguida, outra lista de várias opções será aberta; Clique em Tonalizadores .

Agora, selecione DESLIGADO na parte superior da tela e clique em Concluído.

Você também pode fazer isso diretamente do seu computador sem abrir o Minecraft.

Primeiro, abra o Run pressionando o botão Windows+R botão juntos.

Então, entre %DADOS DO APLICATIVO% na caixa dada lá e pressione OK .

Lá, encontre o Minecraft pasta.

Agora, você verá todos os arquivos dentro do arquivo; selecionar ‘pacotes de recursos’ de lá.

Em seguida, mova-se para o ‘pacotes de sombra’ pasta.

Agora, selecione qualquer mod que possa causar o problema, ou você pode selecionar todos os shaders e excluí-los de uma só vez.

Desativar mods

Mods ajudam os usuários a modificar a jogabilidade e jogar o jogo como quiserem. Mas, às vezes, esses mods causam problemas e impedem que os usuários joguem o jogo sem erros.

Portanto, é sempre melhor desabilitar ou excluir os mods para eliminar os erros. Você pode seguir as etapas abaixo para excluir mods:

Primeiro, pressione o Chave do Windows e R juntos para abrir o Corre cardápio.

Em seguida, digite %AppData% na caixa e clique em OK.

Você verá todos os arquivos de todos os aplicativos instalados em seu computador; selecionar Minecraft de lá.

Em seguida, localize a pasta Mods dentro dela e clique duas vezes no nome para abri-la; ele mostrará todos os mods que você instalou no seu computador.

Se você souber o mod exato que está causando o problema, exclua o específico; caso contrário, você pode selecionar todos os mods lá e Clique com o botão direito do mouse>Excluir tudo.

Os drivers gráficos ajudam o software a se conectar ao sistema operacional e a gerar imagens de saída no monitor do computador.

Se os drivers estiverem desatualizados, isso pode impedir que o Minecraft funcione corretamente, causando vários erros. Portanto, você deve verificar se há atualizações de driver e atualizar a versão mais recente disponível.

Do Gerenciador de Dispositivos:

Primeiro, clique com o botão direito do mouse no ícone do Windows.

Ele abrirá várias opções; selecione Gerenciador de dispositivos a partir daí.

Em seguida, clique duas vezes em Adaptadores de vídeo para expandi-lo.

Agora, clique com o botão direito do mouse no nome do driver gráfico.

Selecione Atualizar Driver.

Clique na primeira opção, “Pesquisar automaticamente por software de driver atualizado”.

Se houver alguma nova atualização disponível, ela será instalada automaticamente no seu computador.

Do site do fabricante da placa gráfica:

Se o método acima não funcionar, você pode atualizar manualmente os drivers no site do fabricante da placa gráfica.

Para isso, você deve navegar até o site oficial, verificar a versão mais recente adequada ao sistema operacional e ao processador do seu dispositivo e baixá-la no seu dispositivo.

Desativar Mostrar erros GL

O Minecraft tem a opção de desativar a exibição dos Erros GL, e você pode fazer isso facilmente seguindo as etapas abaixo:

Primeiro, abra o Minecraft.

Então clique Opções .

Agora, clique em Configurações de vídeo .

Em seguida, clique em Outros.

Selecione os Mostrar erros contábeis opção e desligue isso.

Por fim, salve as alterações e reinicie o Minecraft.

Reinstale o JAVA

JAVA é um pilar importante na execução do jogo Minecraft no seu PC; se algo estiver errado, você certamente enfrentará problemas ao jogá-lo.

Portanto, desinstalar e reinstalar o JAVA no seu computador pode ajudá-lo a eliminar o erro.

Abra a barra de pesquisa em suas janelas e procure por Painel de Controle; alternativamente, você pode abrir a guia Executar pressionando as teclas Windows + R juntas e entrando no painel de controle na caixa.

No painel de controle, selecione Programas .

Em seguida, clique em Programas e características .

Ele mostrará todos os programas instalados em seu computador; localize Java lá.

Clique em seu nome, expanda o menu e clique no botão Desinstalar; Pode exigir sua confirmação para realizar a tarefa.

Você precisa baixar a versão mais recente do Java no site oficial.

Então, vá para https://www.java.com/download/ie_manual.jsp e encontre a versão para o seu computador e instale-a no seu dispositivo.

Observação: Para saber o tipo de sistema do seu computador, clique com o botão direito do mouse em Este PC na área de trabalho e selecione propriedades; no menu Tipo de sistema, você verá 64 bits ou 32 bits.

O OptiFine for Minecraft ajuda você a aprimorar o FPS e a experiência geral de jogo e, se estiver usando uma versão antiga, atualize para a mais recente.

Mas você deve sempre garantir que as versões OptiFine e Minecraft sejam semelhantes. Portanto, antes de atualizar o OptiFine, verifique primeiro as atualizações do Minecraft.

Primeiro, acesse o site oficial do OptiFine. https://optifine.net/downloads

Baixe a versão mais recente e execute-a e instale-a em seu computador.

Agora, abra o Minecraft e vá para a seção do seu perfil.

Você verá as versões anteriores e atuais; selecione a versão atual e você estará pronto para usar a versão mais recente do OptiFine.

Conclusão

Então, essas foram as soluções para corrigir erro do Minecraft OpenGL. Espero que você tenha corrigido com sucesso e possa executar o jogo sem problemas. Se você ainda enfrentar algum problema, a caixa de comentários está sempre aberta para receber suas perguntas e comentários.

