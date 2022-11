6 maneiras de corrigir o erro WS-37337-3 do PS4 ou PS5 (2023)

O PlayStation 4 é um excelente console de jogos e, com o tempo, provou sua eficácia. O PS4 foi lançado pela primeira vez em 2013 e agora, mesmo depois de 9 anos, em 2022, o console está bastante forte e até novos jogos estão sendo lançados para PS4 e seu console irmão, PS5. No entanto, em uma nota mais triste, todos os usuários do PS4 são uma vez na vida atormentados pelo erro WS-37337-3.

A mensagem de erro lê: O acesso à PlayStation Network por esta conta foi temporariamente suspenso devido a violações da política. Verifique sua caixa de entrada de e-mail para uma mensagem com mais detalhes. Além disso, consulte os Termos de Serviço e o Contrato do Usuário da PlayStation Network. (WS-37337-3).

Pode haver muitas razões pelas quais isso está acontecendo especificamente para você. Então, sem demorar mais, vamos entender o que é isso e como você pode corrigir esse erro PS4 WS-37337-3 em 2022.

O que significa o código de erro WS-37337-3 do PlayStation 4?

O código de erro WS-37337-3 no seu PlayStation 4 significa que sua conta da PSN foi suspensa. Mas não entre em pânico depois de ler isso. Pode haver muitas discrepâncias quanto ao motivo pelo qual você está vendo isso. Pessoas sem absolutamente nenhum problema com suas contas também veem esse erro. Na verdade, o código de erro WS-37337-3 aparece no console PS4 quando a Sony não pode deduzir cobranças da sua conta bancária pelo uso da PSN.

Razões para o código de erro WS-37337-3 no seu PlayStation 4

Existem principalmente três motivos para o código de erro WS-37337-3 no seu PS4:

Violação do PlayStation ToS e do Código de Conduta: Quando você comprou seu console e se inscreveu, você também concordou com os Termos de Serviço e o código de conduta. Se você fez algo contra isso, você verá este erro.

Quando você comprou seu console e se inscreveu, você também concordou com os Termos de Serviço e o código de conduta. Se você fez algo contra isso, você verá este erro. Falha na compensação de dívidas bancárias: A Sony PlayStation Network cobra uma taxa nominal pelos jogos que você comprou ou até mesmo baixou para jogar. Essa cobrança varia de pessoa para pessoa, mas é cobrada apenas para jogos multiplayer online. Você encontrará esse código de erro se essa cobrança não tiver sido paga.

A Sony PlayStation Network cobra uma taxa nominal pelos jogos que você comprou ou até mesmo baixou para jogar. Essa cobrança varia de pessoa para pessoa, mas é cobrada apenas para jogos multiplayer online. Você encontrará esse código de erro se essa cobrança não tiver sido paga. Sony suspeita de fraude: Em alguns casos, a Sony pode pensar que você os está enganando ao escapar de acusações e proibir você de jogar.

Com esta mensagem, você não poderá jogar nenhum jogo em seu console e nem mesmo usar seu PS4 por qualquer motivo. Você receberá dois links para os Termos de Serviço e o Contrato do Usuário que não são úteis para leitura.

Se você receber um erro no seu PS4 que diz WS-37337-3, você também receberá um e-mail com as próximas etapas que você deve seguir. No entanto, eles são bastante inúteis porque você não poderá recuperar sua conta tão facilmente.

O erro WS-37337-3 significa especificamente que você está proibido de usar os serviços da PSN, incluindo jogos e outros utilitários. Mesmo que você tenha comprado os jogos e baixado o conteúdo, não poderá jogá-los. Felizmente, o e-mail explicará quanto tempo a proibição vai durar. Mas usando nosso conjunto de correções neste guia, você poderá recuperar sua conta rapidamente.

Como corrigir o erro PS4 WS-37337-3

Aqui, listaremos algumas das maneiras seguras de corrigir o código de erro PS4 WS-37337-3. Certifique-se de seguir cada um deles cuidadosamente sem economizar em nenhuma parte.

Correção 1: verifique seu e-mail

Claro, este é o primeiro passo que você precisa tomar. Verifique seu e-mail para saber quanto tempo seu banimento durará. A proibição geralmente dura até 30 dias. E se você seguir tudo de acordo com este guia, seu banimento será retirado dentro de 48 horas úteis (excluído domingo).

A Sony também lhe enviará as etapas para desbanir sua conta e corrigir o erro WS-37337-3, mas elas serão as mesmas que ler os Termos de Serviço ou Código de Conduta, então não perca tempo. Em vez disso, continue lendo isso.

Correção 2: revise os Termos de Serviço e o Código de Conduta

É óbvio que você tem alguns problemas com sua conta bancária. Portanto, é sempre bom verificar o código de conduta que você recebeu em seu e-mail. O código de conduta simplesmente lê quais podem ser as razões legais para isso acontecer.

Correção 3: verifique com seu banco

Como já mencionado, o código de erro WS-37337-3 aparece no console PS4 quando a Sony não pode deduzir cobranças da sua conta bancária pelo uso da PSN.

Se você notou anteriormente uma cobrança peculiar deduzida de sua conta bancária e solicitou um reembolso pela mesma, pode estar com problemas. Como a Sony não marca as transações como taxas da PSN, é fácil ficar confuso e pedir um reembolso, o que resultará novamente nesse código de erro.

Correção 4: Faça login no seu console com outro console

Isso pode ser um pouco tedioso porque as pessoas geralmente não têm dois consoles iguais em casa. No entanto, você deve procurar qualquer outro amigo com um PS4 e fazer login na sua conta usando esse console. Dessa forma, você entenderá se a Sony colocou seu console na lista negra para usar a PSN ou se é apenas sua conta com o problema.

Se você perceber que sua conta está funcionando em outro PS4, ela foi colocada na lista negra da Sony e agora é hora de visitar os centros de serviço para consertá-la. No entanto, se você notar o mesmo problema, você precisa visitar seu banco.

As suspensões de conta acompanhadas pelo código de erro WS-37337-3 geralmente são limitadas a algumas semanas ou meses. Em alguns casos muito ruins, pode até ser permanente. Se você já tentou de tudo para corrigir o problema, é hora de entrar em contato com o suporte do PlayStation e perguntar qual é o problema. Se eles mencionarem que é devido a algumas faturas não pagas, certifique-se de liquidá-las antes que seja tarde demais.

Correção 6: espere pela Sony

Como a PSN o baniu, levará tempo para que tudo se resolva. Até lá, você tem que esperar. Nesse sentido, você deve visitar seu banco e verificar se solicitou algum reembolso ou transações.

As transações da Sony não são marcadas com nada dizendo que foram deduzidas. Como resultado, muitas pessoas pedem reembolsos aos bancos, e os bancos fornecem reembolsos e isso resulta no código de erro WS-37337-3. Portanto, depois de entrar em contato com a PlayStation e seu banco, você deve esperar pelo menos uma semana antes que tudo seja resolvido.

A linha inferior

Se você fez tudo corretamente, conforme mencionado neste guia, você se livrará do código de erro PS4 WS-37337-3 em uma semana ou mais. No entanto, se algumas coisas não saírem conforme o planejado, repita o processo. De qualquer forma, se você não comprou nada na PlayStation Store nem usou seus serviços online, sinta-se à vontade para criar uma nova conta após redefinir seu console. Caso sinta algum problema, não deixe de comentar abaixo.

