6 maneiras de corrigir o problema do Spotify Web Player que não está funcionando (2023)

Spotify é um serviço de streaming de música popular com muitas músicas, podcasts e outros conteúdos. Os usuários foram prejudicados por só conseguirem instalar o aplicativo para ouvir música. Como resultado, o Spotify desenvolveu o Web Player, que permite aos usuários acessar o Spotify por meio de navegadores da web sem baixar o programa em seu computador ou laptop.

Você pode acessar instantaneamente muitas músicas do Spotify sem sair do seu navegador de internet. Apesar de parecer fantástico, vários usuários reclamaram que o Spotify Web Player não está funcionando bem ou nada em alguns navegadores. Para resolver esse problema, investigaremos por que o player do Spotify não está funcionando bem e possíveis soluções.

O Safari é o único navegador da Web que funcionará sem problemas a partir de 2020. No entanto, é importante lembrar que, em 2017, o player online Safari para Spotify acabou não funcionando. O Safari é o único navegador da Web que será executado sem problemas a partir de 2020. O player da Web Safari para Spotify, no entanto, parou completamente de funcionar em 2017. Isso deve ser lembrado. Na próxima seção, examinaremos como resolver o problema do player da web do Spotify usando instruções passo a passo.

Como o problema do Spotify Web Player não está funcionando pode ser resolvido?

Existem muitas maneiras de corrigir o Spotify Web Player se ele não estiver funcionando corretamente no seu navegador. Se o problema persistir, considere ativar o conteúdo protegido ou limpar o cache. É difícil destacar uma causa entre muitas que contribuem para esse problema, porque são muitas. Não importa quais razões você tenha; as etapas a seguir o ajudarão a resolver esse problema.

Existem várias causas para o problema do Spotify Web Player:

Problemas de rede

Uma das causas mais frequentes de problemas é a conexão de rede de um usuário. Pode ocorrer um erro se a conexão com a Internet do PC ou laptop do usuário estiver inativa.

Extensões do navegador

A maioria dos usuários provavelmente tem muitas extensões de navegador carregadas, como downloaders, bloqueadores de anúncios, etc. Isso pode afetar o funcionamento do Spotify Web Player e resultar em um erro.

Cache do navegador ou cookies

Normalmente, cookies e cache tornam a navegação mais confortável. Informações, como logins, são mais fáceis de lembrar. Infelizmente, as coisas podem dar errado e causar problemas. Você precisa limpar os cookies e o cache se isso ocorrer usando o Spotify Web Player. Esta é realmente uma correção simples que causa um grande impacto.

Problemas de acesso

O web player pode não funcionar corretamente se você tiver vários dispositivos conectados à sua conta Spotify, especialmente se outra pessoa estiver usando sua conta simultaneamente. Você deve sair de cada dispositivo para corrigi-lo.

Tarefas em segundo plano

No entanto, se o problema específico afetar você, tente fechar com força todos os processos desnecessários em segundo plano em seu computador.

Corrigir o Spotify Web Player não funciona 2023

Verificar problemas de rede

Considere sua conexão com a Internet com cuidado. Uma conexão de rede ruim é frequentemente a raiz do mau funcionamento de um web player. Para resolver esse problema, você pode começar verificando sua conexão com a Internet. Além disso, você pode examinar a velocidade da Internet.



Tente abrir sites diferentes para ver se a velocidade da sua conexão está relacionada ao seu problema. Uma conexão ruim certamente é a culpada se eles forem muito lentos. A velocidade da internet também pode ser verificada se não forem.

Reinicie seu roteador.

Certifique-se de que o cabo ethernet esteja conectado corretamente e que o Wi-Fi do dispositivo esteja ligado e conectado ao roteador.

Para detectar e corrigir problemas de rede, use a solução de problemas do Windows.

Reinicie seu computador ou laptop.

Use um navegador compatível

Os usuários podem escolher o navegador que desejam usar entre os muitos disponíveis. No entanto, existem situações em que os usuários são obrigados a utilizar um navegador específico devido a problemas com o funcionamento interno do site. Por causa disso, o Spotify Web Player funciona apenas com algumas versões de navegador selecionadas.

Limpar cache ou cookies do navegador

Aqui estão as etapas para limpar o cache e os cookies do Chrome. O processo seria essencialmente o mesmo, independentemente do navegador escolhido.

Abra o Google Chrome e selecione o ícone do menu (três pontos verticais) no canto superior direito da tela.

Expanda a lista suspensa deslizando o mouse sobre o campo Mais ferramentas.

Selecione Limpar dados de navegação.

Selecione o intervalo de tempo de acordo com suas preferências na guia Básico.

Sair e fazer login novamente

O web player pode não funcionar corretamente se você tiver vários dispositivos conectados à sua conta do Spotify, especialmente se alguém estiver usando sua conta simultaneamente. Você deve sair de cada dispositivo para resolvê-lo.

Primeiro, vá até a parte inferior do menu e selecione o ícone do seu perfil (lado esquerdo).

Escolha SAIR .

. Se você fez login na sua conta do Spotify em vários dispositivos, também pode selecionar ASSINAR EM TODOS OS LUGARES .

. Imprensa Ctrl/Fn + F5 para reiniciar o player da web do Spotify após sair com sucesso.

para reiniciar o player da web do Spotify após sair com sucesso. Vá para a tela de login da conta Spotify e faça login no seu perfil para concluir o processo.

Ocasionalmente, são recebidas atualizações para cada navegador que adicionam alguns recursos, reparam vários problemas e solucionam inúmeras dificuldades. tendo problemas ao usar sites específicos ao usar uma versão antiga do navegador. Se o navegador estiver desatualizado, o Spotify Web Player pode não funcionar. Ao instalar a versão mais recente do navegador da Web e iniciar o Spotify Web Player, os usuários podem resolver o problema.

Abra o Google Chrome e, na área superior direita, clique no ícone do menu (três pontos verticais).

Em seguida, selecione Sobre o Chrome no painel esquerdo em Configurações.

O sistema Chrome verificará as atualizações automaticamente. Ele baixará e instalará automaticamente a atualização, se estiver disponível.

Reinicie o Chrome e reabra o player da web do Spotify para concluir o processo.

O processo seria o mesmo se você usasse outro navegador da web.

Tarefas em segundo plano



Se o problema específico estiver realmente incomodando você, tente encerrar com força todos os processos desnecessários do computador em segundo plano.

Primeiro, desligue o Google Chrome.

Use o atalho Ctrl+Shift+Esc para acessar o Gerenciador de Tarefas.

Para começar, procure por tarefas do Chrome na guia Processos.

Para selecioná-lo e selecionar Finalizar tarefa, clique nele.

Aplique os mesmos métodos a cada software ou tarefa supérflua de terceiros separadamente.

Por fim, reinicie o computador e procure novamente o problema do Spotify Web Player não funcionar.

Conclusão

Com milhões de usuários ativos, o Spotify é um dos principais sites para streaming de música e podcasts. Ele oferece muitos benefícios e aplicativos, mas também pode fornecer aos consumidores problemas ou bugs. Um Spotify Web Player quebrado é o principal problema para os usuários. Esperamos orientá-lo na resolução do problema com este artigo.

