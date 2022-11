6 maneiras de corrigir OR-RWE-03 e OR-RWE-02 Problema de pagamento da Google Play Store

A Google Play Store está dominando globalmente, já que o Android tem mais de 72% de participação no mercado. Como resultado, os usuários usam a PlayStore para concluir as compras no aplicativo, bem como usam códigos de cupom para substituir essas compras. Em alguns casos terríveis, a Google Play Store mostra os erros OR-RWE-03 e OR-RWE-02. Neste guia de correção, explicaremos por que você está enfrentando esse erro e também como corrigi-lo. Vamos começar.

O que significam os códigos de erro OR-RWE-03 e OR-RWE-02?

Os códigos de erro OR-RWE-03 e OR-RWE-02 são códigos de erro de pagamento do Google PlayStore. Ao comprar uma assinatura da Google PlayStore, você precisará de um método de pagamento do qual o Google ocasionalmente deduzirá dinheiro.

Em alguns casos, o Google não reconhecerá o pagamento feito em sua conta e exibirá algum desses dois códigos de erro RWE-03 e OR-RWE-02. Pode haver muitos motivos, incluindo saldo bancário baixo ou cartão de débito/crédito inválido. Em outros casos, o cache corrompido ou até mesmo as interrupções do servidor podem levar a esses problemas.

Como agora você sabe tudo sobre por que isso pode acontecer, vamos começar a corrigir esse problema.

Como corrigir OR-RWE-03 e OR-RWE-02 Problema de pagamento da Google Play Store?

Aqui listamos 6 correções que certamente resolverão o problema de pagamento OR-RWE-03 e OR-RWE-02 da Google Play Store. Certifique-se de seguir cada um deles cuidadosamente e passar

Correção 1: verifique se há problemas no servidor da Google Play Store

Se houver um problema no servidor, não há muito o que você possa fazer a não ser esperar. Enquanto você estiver jogando ou usando um aplicativo, ele solicitará que você pague uma quantia e você fará o pagamento. No entanto, o pagamento não será deduzido devido à interrupção do servidor e você será recebido pelo código de erro OR-RWE-03 ou OR-RWE-02.

É por isso que, antes de efetuar qualquer pagamento na Google Play Store, certifique-se de que tudo está indo bem do lado deles. Para fazer isso, você pode usar o site Downdector ou clicar diretamente neste link aqui. Se você perceber que muitos usuários relataram problemas, pare e não efetue o pagamento.

Você também pode baixar um novo aplicativo e verificar se tudo está funcionando normalmente. Se você já estiver recebendo o erro OR-RWE-03 ou OR-RWE-02, certifique-se de verificar a interrupção do servidor da Google Play Store e tente novamente. No caso de uma interrupção do servidor não ser o problema, passe para a próxima correção.

Correção 2: limpe o cache e os dados do Google Play

Os dispositivos Android geralmente enfrentam problemas de cache corrompido, e o código de erro OR-RWE-03 ou OR-RWE-02 não é diferente. Tudo está ótimo, mas de repente, você obtém qualquer um desses 2 códigos de erro incômodos que podem ser causados ​​por um cache corrompido.

Caso você seja afetado por um cache corrompido, siga estas etapas para limpar facilmente:

Abra a gaveta de aplicativos. Encontre o Google PlayStore e toque e segure por 1 segundo. Clique em (i) Informações do aplicativo. Na próxima janela, clique em Uso de armazenamento. Agora clique em Limpar Cache. Você também pode clicar em Limpar dados, mas terá que fazer login novamente.

Depois que seu cache corrompido for limpo, você poderá abrir seu aplicativo e continuar trabalhando nele para verificar se os códigos de erro OR-RWE-03 ou OR-RWE-02 estão aparecendo ou não. Se sim, siga com a próxima correção.

Correção 3: mude para um método de pagamento diferente

Se os métodos acima falharam, o problema está no seu pagamento. Nesse caso, você precisa experimentar e mudar para um método de pagamento diferente. Siga estas etapas para alterar sua forma de pagamento na Google PlayStore.

Abra a App Drawer e inicie a PlayStore. Agora escolha o item que deseja comprar. Clique no seu pagamento atual e escolha um método de pagamento diferente. Conclua sua compra e verifique se você está enfrentando o código de erro OR-RWE-03.

Caso contrário, sua compra foi feita e você não precisa mais se preocupar em ver esses erros novamente. Se você perceber o erro novamente, verifique o saldo da sua conta.

Correção 4: adicione seus detalhes de pagamento novamente

Se você não conseguir prosseguir com o pagamento e os códigos de erro de testemunha OR-RWE-03 ou OR-RWE-02, tente adicionar seus detalhes de pagamento novamente. Siga estas etapas fáceis para fazer o mesmo:

Abra a App Drawer e inicie a PlayStore. Agora, toque no seu Foto do perfil. Na próxima janela que se abrir, clique em Pagamentos e assinaturas. Agora clique em Métodos de Pagamento. Se você adicionou algum método anteriormente, remova-o clicando em Mais configurações de pagamento abaixo de. Depois de removido, clique em Adicionar cartão de crédito ou débito. Insira seus dados corretamente e clique em Salvar.

Correção 5: verifique as notificações na PlayStore

Se você estiver enfrentando o código de erro OR-RWE-03 ou OR-RWE-02, também deve ter recebido a notificação da PlayStore.

Certifique-se de verificar a notificação porque, geralmente, clicar na notificação terá as etapas necessárias que você precisa seguir se quiser corrigir o erro. Siga estas etapas fáceis para abrir a notificação e verifique isso:

Abra o Google PlayStore. No canto superior direito, você verá um ícone semelhante a um sino se já tiver o código de erro OR-RWE-03 ou OR-RWE-02. Caso contrário, clique na sua foto de perfil e toque em Notificações e ofertas. Agora verifique o que a PlayStore diz para corrigir o código de erro.

Se nenhuma das correções acima ajudou até agora, esta certamente o ajudará. Muitos argumentam que desabilitar o Google PlayStore não é uma boa ideia.

Mas, de acordo com o problema enfrentado aqui pelos usuários, desativar o PlayStore restaurará o PlayStore à sua versão original e todas as atualizações serão removidas. E quando você atualizar o PlayStore novamente, ele estará atualizado e tudo funcionará bem. Agora que você sabe por que estamos fazendo isso, siga as etapas mencionadas abaixo:

Abra a gaveta de aplicativos e toque e segure Google PlayStore. No menu pop-up que aparece, clique em (i) Informações do aplicativo. Na janela seguinte, clique em Desativar. Clique em Sim se solicitado Além disso, clique em Apagar os dados. Agora feche tudo e abra a PlayStore, e aguarde alguns minutos. Você verá que a PlayStore está atualizando. Depois de atualizado, reinicie o seu celular e verifique se está tudo bem.

Você pode ter que fazer login novamente e inserir os detalhes de pagamento. Agora verifique se você está enfrentando algum problema. Apostamos que você não vai. Tudo deve funcionar normalmente e bem. O código de erro de pagamento da PlayStore OR-RWE-03 e OR-RWE-02 foi corrigido agora.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir os códigos de erro OR-RWE-03 e OR-RWE-02 Problemas de pagamento do Google PlayStore. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Por acaso, os métodos acima não ajudaram muito; você pode criar uma pergunta de suporte no Google clicando neste link. Qualquer membro da comunidade de especialistas responderá à sua pergunta.

