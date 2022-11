7 maneiras de corrigir DMs do Instagram (mensagens diretas) que não funcionam em 2023

Você já teve problemas com DMs do Instagram não funcionando? As notificações são o motivo pelo qual o usuário verifica as histórias, novas postagens, mensagens diretas, solicitações de acompanhamento, novos seguidores etc., no Instagram. Portanto, não receber notificações do Instagram pode reduzir a frequência das verificações de feed de um usuário do Instagram. Você está se perguntando por que suas mensagens do Instagram estão ocultas?

Nesse caso, você deve ler o artigo abaixo para entender mais sobre as mensagens do Instagram, incluindo suas especificidades. Lá, discutiremos vários DMs do Instagram que não estão funcionando, como mensagens do Instagram que não estão carregando, mensagens do Instagram que não estão sendo entregues, mensagens do Instagram que são pretas etc.

Desde que ingressou no universo do Facebook e de Mark Zuckerberg, o Instagram aumentou enormemente. O smartphone notifica os usuários sobre curtidas, comentários e mensagens diretas (DM). Se preferir, essas notificações também podem ser exibidas silenciosamente. Mesmo quando as mensagens diretas não são silenciadas, ainda é possível que você não receba nenhuma notificação para elas.

Os usuários do Instagram podem ter vários problemas com as várias funções do aplicativo. Com DMs, vários erros podem ocorrer. Para ajudá-lo a resolver seu problema específico, fornecemos várias opções de solução para vários casos.

Por que não consigo enviar ou receber mensagens diretas?

Você não pode enviar mensagens para quem não está seguindo você. Se sua conta for pública e você já falou com a pessoa, você só pode enviar uma mensagem direta para ela. Para habilitar as Mensagens Diretas de usuários que não seguem você, você pode alterar as configurações de privacidade da sua conta a qualquer momento.

Se sua conta for privada e alguém lhe enviar uma mensagem, mas você ainda não tiver respondido, somente essa pessoa verá um botão Solicitar no canto superior direito da conversa. Eles não precisarão seguir você se escolherem esse botão, permitindo que eles enviem outra mensagem.



se a pessoa o bloqueou ou se a pessoa silenciou suas solicitações de mensagem. A pessoa ativou os controles de mensagens, mas não adicionou você como seguidor autorizado. Quando você envia uma mensagem, eles não a recebem automaticamente na caixa de entrada; em vez disso, eles serão solicitados a aceitá-lo todas as vezes.

Portanto, não se preocupe se você já esteve em uma situação em que não conseguiu DM ou enviar mensagens em seu aplicativo do Instagram por um longo período. Temos algumas sugestões para manter sua conta do Instagram ativa para que essas falhas irritantes de DM não interfiram em suas rotinas regulares.

Experiências dos usuários com os tipos de problemas que enfrentaram

Não é possível enviar mensagens do Instagram

As mensagens do Instagram não estão aparecendo

Suas mensagens do Instagram continuam desaparecendo.

Você recebe uma notificação, mas não uma DM do Instagram.

Não é possível aceitar mensagens de pessoas

Não é possível receber notificações de mensagens do Instagram

não pode excluir uma mensagem do Instagram.

O Instagram foi atualizado recentemente

Corrigir mensagens diretas do Instagram não funcionando

Se a função de mensagens diretas do Instagram não estiver funcionando para você, você pode estar usando uma versão desatualizada. É necessário atualizar o aplicativo para a versão mais recente para resolver o problema e quaisquer outros bugs ocultos. Para atualizar o aplicativo, navegue nas lojas de aplicativos apropriadas. Evite baixar atualizações diretamente da internet.

Reinstale o Instagram

Novamente, pode estar faltando um arquivo no seu aplicativo que é necessário para que as DMs do Instagram sejam executadas. O erro com DMs do Instagram também deve ser resolvido reinstalando o aplicativo. Desinstale o aplicativo primeiro da App Store ou Google Play Store. Após ter sido apagado, clique na opção Instalar para baixá-lo novamente.

Verifique a velocidade da sua conexão com a Internet

Certifique-se de ter uma conexão de internet rápida antes de usar o Instagram. Lembre-se de que o Instagram não funcionará se você não tiver Wi-Fi ou tiver uma internet muito lenta. Abra outros aplicativos que precisam de uma conexão com a Internet para testar a velocidade da Internet. Se o problema persistir, você pode desligar o telefone ou colocá-lo no modo avião.

Desative e reative sua conta do Instagram

Você também pode tentar desativar e reativar sua conta após algumas horas. Não se preocupe; nada será perdido; tudo o que acontecerá é que até que você faça login novamente, ninguém poderá ver seu perfil. Assumimos que você está atualizando as informações e o status da sua conta ao concluir esta etapa. Você deve conseguir enviar e carregar DMs sem problemas novamente se o problema com as mensagens estiver relacionado à conta quando você fizer login novamente.

Lembre-se de que você só pode desativar sua conta do Instagram no site do Instagram, esteja usando um PC ou um dispositivo móvel. O aplicativo Instagram ainda não oferece um método para desativar contas.

Remover arquivos de cache do Instagram

O bug do Instagram DM pode ser corrigido limpando o cache. Para fazer isso, vá para a página Configurações do seu dispositivo, abra o Instagram, escolha “Limpar cache,” e, em seguida, feche o aplicativo Instagram. Depois disso, verifique o Instagram novamente para garantir que o bug do DM foi corrigido.



As soluções listadas acima devem resolver a maioria dos problemas do Instagram; no entanto, se eles não funcionarem no seu dispositivo, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente do Instagram. Você pode enviar um e-mail para help.instagram.com se não conseguir resolver o problema sozinho. Eles são acessíveis através de mensagens de texto e e-mail. No entanto, para diminuir o tempo de resposta, esteja preparado para oferecer o máximo de informações possível, como uma explicação completa do problema e quaisquer técnicas relevantes de solução de problemas usadas.

Outras razões pelas quais os DMs do Instagram não funcionam

Pode haver mais razões possíveis por trás desse problema, como:

O usuário provavelmente bloqueia você:

Você não poderá enviar ou receber mensagens de um usuário do Instagram se ele bloquear você. Além disso, as conversas do usuário com você serão excluídas da sua lista de conversas. Quando um contato o bloqueia, você deve primeiro ver se ele o bloqueou observando o perfil dele. Se um usuário bloquear você, você não receberá nem acessará as mensagens dele e não poderá ver as fotos ou vídeos que ele postou. Não se preocupe! Você ainda pode se comunicar com outros usuários porque o problema não é seu.

O usuário desativou a conta:





Você ainda pode enviar uma mensagem para a pessoa que recebeu sua mensagem, mesmo que ela tenha desativado sua conta. Você não será capaz de dizer se ele viu suas mensagens. Se você está tendo problemas para enviar mensagens de texto para alguém no Instagram, verifique se eles ainda estão usando abrindo sua conta (na página “Amigos”). Você verá uma mensagem “usuário não encontrado” se a conta tiver sido desativada. Você precisa esperar que eles reativem a conta antes de enviar mensagens novamente.

Conclusão

Você já teve Problemas de DMS do Instagram? Nesse caso, a boa notícia é que esses problemas geralmente podem ser resolvidos com algumas etapas simples, como reinicializar o telefone, verificar sua conexão com a Internet, limpar os caches do celular e assim por diante.

Mas para selecionar rapidamente a melhor opção, você deve primeiro determinar por que suas mensagens do Instagram estão apagadas – por exemplo, se elas não estão sendo enviadas, apenas parcialmente exibidas ou com qualquer outro problema. Se nenhuma das soluções funcionar, é melhor entrar em contato com a equipe de suporte do Instagram para obter suporte imediato. Aconselho a leitura do artigo acima para entender por que o Instagram DMS não está respondendo e como corrigi-los.

