7 maneiras de corrigir ‘Falha ao baixar o arquivo, o conteúdo do arquivo é diferente’ no Minecraft

O Minecraft é um dos jogos mais populares do mundo, pois possui recursos suficientes para deixar os usuários viciados. Você sabe tudo sobre seus recursos se você joga o jogo há muito tempo.

Mas, muitas pessoas encontram erros ao iniciar o iniciador do Minecraft. O erro aparece com uma mensagem dizendo: “Falha ao baixar o arquivo; o conteúdo do arquivo difere do esperado.”

Se você também enfrenta o mesmo problema, você está no lugar certo. Aqui, vou guiá-lo pelo processo completo para corrigir o erro.

Correção falhou ao baixar o arquivo, o conteúdo do arquivo é diferente no Minecraft

Pode haver vários motivos causando o problema ‘Falha ao baixar o arquivo’ ou ‘o conteúdo do arquivo é diferente’, e não podemos identificar o exato. Mas podemos tentar fazer coisas diferentes, e uma delas certamente funcionará para você.

Eu compartilhei 7 correções fáceis com um guia passo a passo para ajudá-lo a entender claramente, então aqui vamos nós.

Se você estiver usando um iniciador do Minecraft desatualizado, isso pode causar o problema de falha no download do arquivo. Portanto, é melhor atualizar para a versão mais recente e determinar se o problema ainda existe.

Primeiro, abra o iniciador do Minecraft no seu computador.

Ao lado do nome de usuário, você verá um botão chamado “ Opções ”; clique nisso.

Em seguida, clique no Forçar atualização opção e espere até que seja atualizado.

Correção 2: Defina as configurações para a extensão Open.Jar

Se você não configurou o aplicativo adequado para visualizar arquivos java, o iniciador do Minecraft não poderá dividir os componentes. Você pode definir o aplicativo padrão para analisar os arquivos .jar seguindo estas etapas:

Primeiro, Clique com o botão direito no ícone do Windows.

Em seguida, selecione Corre da lista de várias opções.

Você encontrará uma caixa lá, digite %appdata%\.minecraft\assets\indexes\ e clique OK .

Ele mostrará muitos arquivos; clique com o botão direito do mouse em qualquer arquivo com o ‘ .Jar ‘ ou ‘ .Java’ extensão.

Então clique Propriedades . [You can also see the file extension here shown as “type of file”].

Você terá uma opção que diz “abre com”; ao lado, clique no Mudar botão.

Por fim, escolha Java ou Binário da plataforma OpenJDK na lista de aplicativos e clique em Aplicar Seguido por OK .

Correção 3: Desative o Firewall

O firewall do Windows pode impedir que os arquivos sejam baixados, então você pode tentar desativá-lo.

Mas esteja ciente de que isso pode expô-lo a ameaças e você pode perder seus dados.

Primeiro, clique no Começar botão em seu computador.

Em seguida, clique no Definições ícone.

Agora selecione Atualizações e segurança entre as várias opções que você encontra lá.

Clique Segurança do Windows no lado esquerdo da sua tela.

Em seguida, clique em Firewall e proteção de rede .

Agora, selecione a rede à qual você está conectado, seja privada ou pública.

Por fim, desative a alternância do Windows Defender Firewall.

Correção 4: remova o mod corrompido

Um mod corrompido pode causar um problema de falha no download do arquivo no Minecraft. Você pode remover facilmente o mod corrompido seguindo as etapas abaixo e tente abrir o iniciador do Minecraft novamente.

Primeiro, certifique-se de ter fechado o Minecraft Launcher e saia da bandeja do sistema.

Então, clique com o botão direito no menu iniciar e clique em Corre .

Digitar %dados do aplicativo% na caixa dada lá e clique OK .

Ele mostrará a lista de todos os aplicativos instalados em sua máquina; selecione Minecraft a partir daí.

Dentro deste diretório de arquivos, você encontrará o Modificações Arquivo; clique duas vezes para abri-lo.

Selecione todos os arquivos dentro da pasta e copie-os para outro local em seu computador.

Em seguida, exclua todos os mods selecionando todos os mods e clicando no botão excluir no teclado.

Correção 5: use VPN

O Minecraft às vezes mostra falhas no servidor regional, resultando em problemas de falha no download de arquivos. Portanto, você pode usar uma VPN e tentar iniciar o iniciador do Minecraft novamente.

Baixe qualquer VPN no seu computador.

Abra-o e tente conectar-se a diferentes servidores de locais diferentes.

Correção 6: Baixar arquivo manualmente

Você também pode baixar arquivos manualmente do site do Minecraft e colá-los no diretório de arquivos.

Para fazer isso facilmente, estas são as etapas:

Primeiro, clique no link https://libraries.minecraft.net/net/sf/jopt-simple/jopt-simple/4.5/jopt-simple-4.5.jar .

Ele baixará automaticamente um arquivo para o seu computador.

Novamente abra o iniciador do Minecraft para ver o caminho do local do arquivo. Vai ser como “ C:\Users\%username%\AppData\Roaming\.minecraft\libraries

et\sf\jopt-simple\jopt-simple\4.5\ .”

Remova o nome do arquivo do final; neste caso, você precisa remover “jopt-simple\4.5\” e manter o resto com você pronto.

Agora, abra o Explorador de Arquivos no seu computador e vá em direção ao local do arquivo que você encontrou no inicializador.

Em seguida, exclua o arquivo dentro da pasta que estava causando o problema.

Agora, localize a pasta que você baixou, copie-a para este local de arquivo e extraia-a.

Correção 7: reinstale o iniciador

A última correção é desinstalar o inicializador primeiro e reinstalá-lo, e você pode fazer isso com a ajuda destas etapas:

Clique com o botão direito do mouse no menu Iniciar e selecione Corre .

Digitar %dados do aplicativo% lá na caixa fornecida e clique OK .

Agora, a partir dos arquivos de todos os aplicativos instalados, selecione Minecraft.

Em seguida, copie a pasta Saved para outro local para proteger o progresso do jogo.

Agora, novamente clique com o botão direito do mouse no menu Iniciar e selecione Aplicativos e recursos .

Ele mostrará todos os aplicativos instalados no seu dispositivo; encontre o Minecraft de lá, ou você também pode pesquisar.

Agora clique em seu nome e, em seguida, clique em Desinstalar .

Confirme sua solicitação para desinstalar o aplicativo e siga as instruções na tela para concluir o processo.

Agora reinicie o computador e espere até que ele inicialize.

Novamente execute o %dados do aplicativo% comando no menu Executar e exclua o arquivo Minecraft.

Agora execute o comando AppData e exclua todos os arquivos do Minecraft de Local, LocalLow e Roaming.

Por fim, baixe o Minecraft novamente do site oficial e instale-o no seu dispositivo. https://www.minecraft.net/en-us

Conclusão:

Então, este foi o guia completo para corrigir “Falha ao baixar o arquivo, o conteúdo do arquivo é diferente” no Minecraft através de 7 correções fáceis. Felizmente, as soluções fornecidas acima ajudaram você a resolver o problema. Se você ainda tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para comentar abaixo.

