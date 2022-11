7 maneiras de corrigir não é possível abrir ou carregar a janela de bate-papo do Reddit no PC ou no celular

Você enfrenta dificuldades ao usar os bate-papos do Reddit? Bem, este guia mostrará como você pode consertar se não conseguir abrir ou carregar a janela do Reddit Chat em um PC de mesa ou celular. Bem, falando sobre esse problema, ele começou a ocorrer desde a última atualização de segurança do Windows ou Android. Isso pode ocorrer apenas porque enfrenta um problema de compatibilidade com o aplicativo Reddit. Mas agora não há nada com que se preocupar, pois temos algumas soluções para esse problema. Então, vamos começar com eles.

Consertar não é possível abrir ou carregar a janela de bate-papo do Reddit no PC desktop ou no celular

O servidor do Reddit é um dos problemas mais comuns que impedem que a janela de bate-papo seja carregada ou aberta. É possível que o servidor do Reddit caia e cause uma interrupção na experiência dos usuários. Você não pode mudar esta situação, então você deve esperar que o Reddit resolva e retorne o recurso de bate-papo. Mas você pode tentar essas correções básicas para verificar se elas ajudam:

Reinicie seu dispositivo

Às vezes, uma simples reinicialização é suficiente para resolver esse tipo de erro. Bem, isso acontece sempre que há alguns arquivos de cache aleatórios ou bugs aparecendo em seu dispositivo, e isso só pode ser corrigido quando você reiniciar seu dispositivo. Portanto, você também deve reiniciar o dispositivo e verificar se isso ajuda.

Use o aplicativo ou navegador do Reddit

É possível resolver o problema mudando para um navegador diferente se você enfrentar o erro ao usar o Reddit no seu PC com Windows ou Mac. Em alguns casos, o problema é causado pelo navegador, portanto, mudar para outro pode ser útil.

O Reddit oferece um aplicativo móvel para iPhones e telefones Android se isso não funcionar. Em seu smartphone, abra a Google Play Store ou a App Store se ainda não tiver o aplicativo Reddit.

Encontre o Reddit e selecione o aplicativo Reddit da Reddit Inc. Depois disso, baixe o aplicativo para Android ou iOS. Em seguida, faça login usando a mesma conta e verifique se isso ajuda ou não.

Verifique a Internet e desligue e ligue seu roteador

Esse tipo de erro também ocorre quando não há conexão adequada com a Internet. Devido a isso, é imperativo que seu dispositivo esteja conectado a uma conexão de internet de alta velocidade adequada.

No entanto, caso você já esteja conectado a uma conexão com a Internet, verifique se ela oferece a velocidade adequada ou não. Portanto, para fazer isso, você deve tentar verificar a velocidade da sua internet usando o site Speedtest.net.

Enquanto isso, se você achar que seu WiFi não está funcionando corretamente, desligue e ligue seu roteador, pois isso ajudará a resolver o problema de rede. Então, tente isso e verifique se isso ajuda ou não.

Desative o antivírus

Também há chances de que seu antivírus seja o principal culpado por não conseguir abrir ou carregar a janela de bate-papo do Reddit em um PC de mesa ou celular. Portanto, caso você esteja usando um software antivírus, desative-o em seu PC e desinstale-o de seus dispositivos móveis:

Abra o Definições página. privacidade e segurança. Vou ao Agora, bata Segurança do Windows. Em seguida, toque em Proteção contra vírus e ameaças. Gerenciar configurações. Depois disso, bata Proteção em tempo real. Por fim, desligue o

Excluir cache do navegador

Suponha que você esteja usando o fórum Reddit no navegador e enfrentando esse problema; então existem possibilidades de que haja alguns dados de cache armazenados em seu dispositivo devido aos quais isso acontece.

Portanto, você deve tentar limpar o navegador ou os dados do cache do aplicativo para resolver o problema se não conseguir abrir ou carregar a janela do Reddit Chat em um PC de mesa ou celular. Portanto, você deve executar estas etapas para remover os arquivos de cache:

Para aplicativo móvel:

Inicialmente, toque no Reddit aplicativo. Em seguida, selecione o Informações botão. Depois, o Apagar os dados opção. Limpar cache. Em seguida, selecione

Para navegador:

Em primeiro lugar, abra cromada. Em seguida, toque no três pontos botão. Depois, vá para Mais ferramentas. Limpar dados de navegação opção no menu suspenso. Em seguida, clique noopção no menu suspenso. Apagar os dados opção na próxima página. Agora, aperte oopção na próxima página.

Você verificou se o aplicativo Reddit está atualizado em seu dispositivo móvel ou não? Bem, as possibilidades são altas de que você esteja enfrentando esse problema apenas porque está usando uma versão mais antiga do aplicativo Reddit, que pode não ser compatível com o sistema operacional mais recente.

Portanto, é importante garantir que o aplicativo que você está usando esteja atualizado. No entanto, depois de atualizar seu aplicativo Reddit, você descobrirá que não é possível abrir ou carregar a janela de bate-papo do Reddit no PC de mesa ou no celular automaticamente resolvido.

Você pode entrar em contato com os moderadores do Reddit para obter ajuda se nenhum desses métodos de solução de problemas funcionar para você. É possível verificar sua conta do Reddit e ver se algo está errado. Há momentos em que contas com shadowban impedem que as janelas de bate-papo sejam carregadas.

Você pode sofrer um shadowban no Reddit se alguns moderadores banirem ou suspenderem parcialmente sua conta. Algumas funções do Reddit, como iniciar uma conversa de bate-papo, estão desativadas. Você pode, no entanto, usar a maioria dos recursos do site como de costume. Pode ser possível recorrer da suspensão ou restrição de conta entrando em contato com o funcionário do Reddit em https://www.reddit.com/appeals/

Empacotando

Portanto, espero que agora você esteja familiarizado com as correções para resolver se não conseguir abrir ou carregar o Janela de bate-papo do Reddit em um PC de mesa ou celular. Portanto, experimente todos eles e deixe-nos saber na seção de comentários qual deles o ajuda mais.

