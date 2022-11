7 maneiras de corrigir o Call of Duty Mobile preso na tela de carregamento (2023)

Não é segredo que as franquias Call of Duty adotaram os jogos para celular, mas o título sucinto Call of Duty: Celular se destaca. Ninguém tinha grandes esperanças para o Call of Duty Mobile depois que o Call of Duty Declassified no Vita falhou miseravelmente. Em vez de apenas converter Call of Duty em uma plataforma móvel, essa é uma experiência totalmente nova. Em vez disso, a versão móvel do COD é uma versão atualizada do jogo de console.

Com seus mapas, armas e modos clássicos, é um jogo de smartphone baseado em Call of Duty. Mas, mesmo após os esforços dos desenvolvedores, o jogo ainda precisa alcançar os demais concorrentes disponíveis no mercado. Recentemente, muitos usuários descobriram que o Call of Duty: Mobile está preso na tela de carregamentoentão eles precisam de ajuda para entrar no battle royale.

No entanto, quando nossa equipe investiga esse problema, encontramos algumas correções que certamente ajudarão você a resolver o problema. E adivinha? Mencionamos todas as correções necessárias aqui que ajudarão você a resolver o problema Call of Duty: Mobile travado na tela de carregamento questão. Então, vamos verificar as correções.

Razão por trás do Call of Duty Mobile travado na tela de carregamento

Um problema comum entre os usuários é que a tela de carregamento trava sempre que o jogo é executado. No entanto, há muitas razões para isso. Aqui está uma lista de alguns deles; Dê uma olhada neles.

O dispositivo não atende aos requisitos mínimos para rodar o jogo no seu celular.

Instalou a versão incorreta no seu dispositivo.

Versão mais antiga do SO.

A conexão com a Internet pode estar com alguns problemas.

Há uma atualização disponível para o seu dispositivo Android ou iOS.

Corrigir Call of Duty Mobile preso na tela de carregamento 2023

Existem várias correções disponíveis para usuários de Android ou iOS que os ajudarão a resolver se o Call of Duty Mobile ficar preso na tela de carregamento. Então, vamos conferir essas correções:

Reinicie seu telefone

Seria melhor se você tentasse reiniciar o dispositivo como a primeira etapa para resolver o problema da tela de carregamento. Seu dispositivo terá um início rápido nesta etapa, por meio da qual os processos em segundo plano que estavam sendo executados sem necessidade serão encerrados e os recursos serão liberados.

Tente jogar o jogo novamente se ainda estiver esperando para ver o progresso depois de reiniciar o dispositivo. Então, depois de reiniciar, espere um pouco para que os recursos do seu telefone sejam carregados. Depois de concluído, abra o jogo novamente para ver se o problema ocorre novamente.

Conexão de internet

Você pode estar tendo problemas para carregar o jogo devido a um problema de conexão com a Internet. Você pode usar um testador de velocidade da Internet se estiver enfrentando o mesmo problema. Verifique a velocidade da sua rede usando qualquer site de teste de velocidade da Internet.

No entanto, determine se a conexão pode suportar o jogo depois de testar a velocidade da Internet. Caso você esteja enfrentando uma velocidade de Internet lenta, entre em contato com seu provedor de serviços de Internet para obter assistência. Também é possível que você resolva o problema por conta própria.

Mas, caso sua internet esteja funcionando bem e você ainda receba o erro, existem possibilidades de você enfrentar esse problema por uma causa totalmente diferente. Portanto, se for esse o caso, você pode tentar as outras correções mencionadas abaixo.

É hora de atualizar seu dispositivo se ele foi atualizado há algum tempo. Se você quiser resolver os bugs causados ​​pela versão anterior, precisará verificar se há atualizações, para poder instalar as novas atualizações de segurança e resolver quaisquer bugs causados ​​pela versão anterior.

No entanto, vários usuários atualizaram seus dispositivos pela última vez há muito tempo, o que fez com que eles precisassem de ajuda para executar o jogo. Para evitar isso, certifique-se de que seu dispositivo esteja atualizado.

No seu dispositivo, abra o Definições aplicativo.

Selecionar Em geral então Atualização de software

Sempre que vir uma atualização disponível, siga as instruções na tela.

Limpar os arquivos de cache

Se houver algum problema com os arquivos de cache do jogo, os usuários podem ter problemas ao jogar o jogo. Os arquivos de cache garantem que o jogo seja iniciado e executado corretamente.

Se você estiver tendo problemas para iniciar o jogo, tente limpar o cache do jogo para corrigir o problema. Muitos usuários descobriram que esse método é eficaz. Você pode experimentar e ver se funciona para você.

Possivelmente, seu jogo pode ter atualizações pendentes devido às quais você está recebendo o Call of Duty: Mobile está travado no problema da tela de carregamento.

Portanto, recomendamos que você verifique as atualizações do jogo usando a loja de aplicativos da Apple ou a loja de jogos Android. No entanto, se você encontrar alguma atualização, certifique-se de instalá-la e verificar se ela ajuda a resolver o erro.

Excluir e reinstalar seu jogo

É importante observar que excluir um aplicativo não significa que seu progresso será perdido. Se você quiser manter seus dados, você precisa estar logado no jogo.

Inicialmente, vá para o Definições aplicativo em seu dispositivo. Selecionar armazenamento do iPhone ou armazenamento do iPad sob o Em geral seção. Procure por Call of Duty: Mobile. Selecionar a Excluir aplicativo do cardápio. Abra a Apple Store do seu dispositivo. Digitar “ Call of Duty: Celular ” na barra de pesquisa. Pegue botão. Instale-o novamente pressionando o botãobotão. Faça login usando as mesmas credenciais de conta para restaurar seu progresso ou dados de jogo.

Ao executar as etapas acima mencionadas, você certamente poderá resolver esse problema. Portanto, certifique-se de experimentá-los e deixe-nos saber se isso ajuda.

Caso você ache que nada o ajuda a resolver o problema do Call of Duty Mobile travado na tela de carregamento, há possibilidades de que esse erro esteja ocorrendo do lado do desenvolvedor. Aconselhamos entrar em contato com os funcionários do COD e perguntar sobre esse problema. Além disso, eles certamente ajudarão você a resolver esse problema.

Da mesa do autor

Então, é assim que corrigir o Call of Duty: Mobile está travado na tela de carregamento questão. Esperamos que você ache este artigo útil. Além disso, caso você tenha alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nos avise.

