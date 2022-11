7 maneiras de corrigir o erro do Gmail about:invalid#zClosurez no iPhone, iPad

Voltado para about:invalid#zClosurez no seu dispositivo iOS toda vez que você tenta fazer login na sua conta do Gmail? Você receberá esse erro ao fazer login no Gmail no seu iPhone ou iPad e será redirecionado para uma tela em branco. Este erro é encontrado em clientes de e-mail como Outlook, Apple Mail e Safari. Os usuários relataram que são redirecionados para uma página em branco ao inserir novamente a senha da conta do Gmail.

Este erro impedirá que você faça login na sua conta do Gmail. O problema geralmente é causado devido a bugs/falhas técnicas, por causa dos quais o Gmail não aceita a senha e você é redirecionado para um espaço em branco. Até corrigir esse problema, você não poderá fazer login na sua conta do Gmail no iPhone ou iPad. Então, o que pode ser feito?

Corrigir o erro do Gmail about:invalid#zClosurez no iPhone, iPad

Neste artigo, discutiremos várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir erros about:invalid#zClosurez do Gmail no seu iPhone e iPad.

Reinicie seu telefone

O problema é encontrado devido a um bug que não é algo significativo. Basta reiniciar o dispositivo para corrigir esse problema. Recomendamos que você reinicie seu iPhone e iPad e tente fazer login em sua conta do Gmail. Se isso não resolver o problema, vá para a próxima etapa deste artigo.

A atualização do seu iPhone é outra correção para solucionar esse problema. Verifique se há atualizações disponíveis e instale-as no seu dispositivo. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

Aqui, toque no Em geral opção.

Agora, selecione a opção de Atualização de software. Seu dispositivo agora verificará se há alguma atualização disponível ou não.

Se a atualização estiver disponível para o seu dispositivo, toque em Baixar e Instalar para instalar a atualização .

Fechar abas no aplicativo Safari

Se você tem enfrentado about:invalid#zClosurez error ao tentar fazer login na sua conta do Gmail, recomendamos que você feche todas as guias do Safari. Se várias guias forem abertas no Safari, isso pode não apenas afetar o desempenho do seu iPhone ou iPad, mas também causar esse problema. Para fechar as guias, siga as etapas abaixo-

Abra o Safári aplicativo em seu dispositivo.

Agora, toque e segure o Abas ícone no canto inferior direito.

Agora, toque no Fechar todas as guias opção de fechar o aplicativo.

Depois de fazer isso, force o fechamento do aplicativo Safari também.

Tente fazer login na sua conta do Gmail e verifique se você ainda enfrenta esse problema.

Desconecte-se do aplicativo VPN

Se você estiver usando um aplicativo VPN, isso também pode causar o problema. A VPN oculta sua identidade estabelecendo uma conexão de rede protegida. Isso criptografa seu tráfego e oculta sua identidade, tornando difícil para os rastreadores rastreá-lo online. No entanto, a VPN pode ser a causa principal por trás desse erro que você pode encontrar ao fazer login na sua conta do Gmail.

Se você estiver usando uma VPN enquanto tenta fazer login na sua conta do Gmail, desconecte-se dela. Desconecte-se da VPN e force o fechamento do cliente de e-mail ou do navegador Safari. Depois de fazer isso, tente fazer login em sua conta e você poderá fazer isso sem enfrentar o erro about:invalid#zClosurez.

Ativar e desativar o modo avião

Você também pode encontrar esse problema devido a problemas de rede. A correção para isso será ativar o modo Avião primeiro e desativá-lo após alguns segundos. Isso atualizará sua conexão com a Internet e provavelmente corrigirá problemas com o Gmail que você estava enfrentando devido a uma rede instável.

Limpar histórico e dados do site do Safari

Se você ainda encontrar about:invalid#zClosurez error no Gmail, tente limpar o histórico e os dados do site do Safari. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

Aqui, toque em Safári navegador.

Agora, toque em Limpar histórico e dados do site para limpar os dados do Safari.

Uma vez feito, verifique se você pode fazer login no seu navegador Safari.

Se as etapas acima não resolverem o problema, recomendamos entrar em contato com o Suporte da Apple. Você pode entrar em contato com o Suporte da Apple através das seguintes maneiras-

Página de suporte da Apple – Link

Aplicativo de suporte da Apple- Download Link

Número de contato – 1-800-APLCARE

Estes foram alguns passos para ajudar correção about:invalid#zClosurez erro do Gmail no iPad e iPhone. Como discutimos, o problema é devido a bugs aleatórios e não é algo importante com o qual você deve se preocupar. Se você está enfrentando esse problema, siga as etapas acima para ajudar a corrigi-lo.

Perguntas frequentes

O que significa Zclosurez inválido?

Esse problema é encontrado devido a um bug e uma falha ao fazer login na sua conta. Isso geralmente é um bug, e reconectar-se à sua conta deve corrigir esse problema.

Como faço para corrigir o erro do Gmail no iPhone ?

Se você estiver enfrentando um erro inválido#zClosurez do Gmail no seu iPhone, este artigo o ajudará a corrigi-lo.

