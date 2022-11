7 maneiras de corrigir o login do Peacock que não está funcionando e outros problemas de login da conta

O Peacock é um dos streamings de vídeo mais populares disponíveis em todo o mundo. No entanto, sempre há alguns problemas irritantes do Peacock, como login que não funciona ou não carrega. Como resultado, muitos usuários ficam frustrados com isso e mudam para alternativas do Peacock. Mas não faremos isso aqui. Ajudaremos você a corrigir completamente os problemas de login do Peacock, que não funcionam, além de outros problemas de login da conta, em um só lugar. Vamos começar.

Corrigir o login do Peacock que não funciona e outros problemas de conta

Se o login do Peacock não estiver funcionando, aqui estão algumas correções que definitivamente resolverão seu problema. Portanto, certifique-se de segui-los em série e não pule nenhum deles.

Correção 1: verifique sua conexão com a Internet

Se você está tendo problemas de login no Peacock, a conexão com a Internet é a primeira coisa que você precisa verificar. Como o Peacock é uma plataforma de streaming de vídeo, uma velocidade de internet acima de 5 MBPS é obrigatória.

Acesse o site do Speedtest e verifique a velocidade da sua internet. Se você perceber que é inferior a 5 MBPS, precisará fazer algo. Em primeiro lugar, aproxime-se do roteador se estiver longe. Se isso não ajudar, conecte um cabo RJ45 do seu roteador à sua TV ou PC (onde quer que você esteja assistindo). Lembre-se, se você estiver usando uma TV, precisará de um cabo longo.

Se você acha que seu WiFi é mais lento, mude para um plano de dados rápido ou comece a usar um ponto de acesso móvel. Se nenhum deles estiver ajudando, leia este guia para acelerar a internet. Caso a internet esteja boa, passe para a próxima correção.

Correção 2: reinicie o dispositivo

Se a velocidade da internet não for o problema, pode ser falha do dispositivo. Nesse caso, basta reiniciar o dispositivo e verificar se tudo está funcionando normalmente.

Em TVs, uma reinicialização pode corrigir quase todos os problemas. Ou, se você estiver usando seu PC, a melhor maneira de inicializar o PC é a melhor maneira. Você também pode limpar o cache do navegador do seu PC se isso não ajudar. As TVs não oferecem suporte a cache, portanto, não há como fazer isso.

Na TV, depois de reiniciar, verifique se ela está conectada à Internet, abra o aplicativo Peacock e verifique se você consegue fazer login. Caso contrário, siga com a próxima correção.

Correção 3: verifique seu plano

O Peacock é quase gratuito, mas alguns dos melhores recursos do Peacock TV só podem ser desbloqueados pagando uma taxa mensal de $ 4,99 (Premium) ou $ 9,99 (Premium Plus)

Em alguns casos, os membros pagos do Peacock Premium não conseguem entrar em vários dispositivos devido a algumas restrições.

Por causa dos recursos premium do Peacock, ele impõe restrições para que uma pessoa que compra a assinatura não possa compartilhá-la com todos que conhece. Se você possui plano gratuito, cadastre-se usando outro e-mail para poder continuar usando, pois o plano gratuito permite apenas 2 pessoas assistirem programas e filmes.

Correção 4: sair de outros dispositivos

Vimos esse problema em quase todas as contas de usuário. A maioria dos membros premium está sempre enfrentando problemas de login porque eles se conectaram a vários dispositivos.

Se você estiver usando uma conta Premium Peacock, apenas 4 pessoas poderão usá-la. No caso de uma ou mais pessoas tentarem fazer login em sua conta, outras serão desconectadas ou não poderão fazer login. Portanto, você precisa garantir que apenas 4 pessoas façam login por vez e não mais.

Caso você tenha compartilhado seu ID e senha com mais de 4 pessoas, siga estas etapas para removê-los:

Abra o aplicativo Peacock TV e faça login. Agora vá para o Conta página e clique em Dispositivos. Agora você verá uma lista de dispositivos. Clique em Remover para os dispositivos que deseja removê-los da lista. Tente streaming e filme ou show e verifique se tudo está funcionando normalmente.

Se isso não ajudar, prossiga com a próxima correção.

Se você estiver usando o Peacock em suas Smart TVs ou smartphones, você precisa atualizar seu aplicativo Peacock TV para a versão mais recente.

Se estiver usando a Android TV, você pode facilmente abrir a PlayStore e atualizar a Peacock TV. Caso você esteja usando a Samsung Smart TV, você não tem a Peacock TV.

Após a atualização, reinicie o dispositivo, abra o Peacock TV e verifique se tudo está funcionando normalmente e se você não está enfrentando problemas de login. Se o problema persistir, prossiga com a próxima correção.

Correção 6: Forçar parada ou atualizar a TV Peacock

Se você estiver usando o Peacock TV em sua televisão, não terá a opção de forçá-lo a pará-lo, mas poderá atualizá-lo definitivamente pressionando o botão Verde em seu controle remoto.

Se você estiver usando um smartphone Android, siga estas etapas:

Toque e segure a Peacock TV e clique em Informações do aplicativo. Depois disso, clique em Forçar parada. Feche tudo, reinicie a Peacock TV e entre para verificar se o problema foi resolvido.

Se você estiver usando o iPhone, siga estas etapas:

Abra as Configurações no seu iPhone. Depois disso, clique em Geral e depois em Armazenamento do iPhone. Por fim, encontre o Peacock TV e toque nele na lista de aplicativos instalados no seu iPhone. Agora clique em Descarregar aplicativo. Feche tudo e tente reiniciar o Peacock TV. Faça login e verifique se o problema persiste.

Correção 7: verifique se há problemas no servidor

Caso todas as correções acima tenham falhado, verifique se há interrupções do servidor. Às vezes, os usuários se esforçam para corrigir o problema de login do Peacock e esquecem que até o Peacock TV está trabalhando com servidores e eles devem ter problemas.

Você precisa ir ao Downdetector e verificar se há problemas na Peacock TV. Você também pode clicar diretamente no link aqui. Se você perceber que muitas pessoas estão relatando problemas, não precisa se preocupar porque está tudo bem do seu lado e espere que o Peacock resolva o problema.

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode corrigir o problema de login do Peacock TV que não está funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você estiver usando o Roku TV, também pode conferir nosso guia para instalar o Peacock TV no Roku.

