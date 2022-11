8 maneiras de consertar o Nintendo Switch não se conecta ao WiFi

Não é possível conectar seu Nintendo Switch ao Wi-FI? Muitos jogos no Nintendo Switch são executados online e, quando você não consegue se conectar à rede, não poderá jogar esses jogos. Existem vários problemas associados à conectividade Wi-Fi no Nintendo switch, como o console não conseguir ficar online, não conseguir acessar as redes Wi-Fi ou o console encontrar redes Wi-Fi, mas a sua não está listada.

Esses problemas estão familiarizados não apenas com outros consoles do Nintendo Switch. Existem várias razões para enfrentar esses problemas, como pequenos bugs, falhas de rede, problemas com o roteador, sinal fraco e outros. Não importa o motivo por trás desse problema, este artigo o ajudará a corrigi-lo.

Como consertar o Nintendo Switch não se conecta ao Wifi

Aqui, abordaremos várias soluções possíveis para o problema de um Nintendo Switch que não consegue estabelecer uma conexão Wi-Fi.

Reinicie seu Nintendo Switch

A primeira e mais importante coisa que você deve tentar fazer é reiniciar o seu Nintendo Switch. O problema é provavelmente encontrado devido a pequenos bugs, que você pode corrigir simplesmente reiniciando o Nintendo Switch. Para reiniciá-lo, siga os passos abaixo-

Pressione e segure o Poder botão por 3 segundos.

Agora. selecionar Opções de energia.

Agora, selecione Reiniciar para reiniciar o seu dispositivo.

Seu dispositivo será reiniciado agora; verifique se ele se conecta ao Wi-Fi.

Desligue e ligue seu roteador

Se o problema for causado devido ao seu roteador, recomendamos que você desligue e desligue o roteador. Isso corrigirá problemas causados ​​pelo roteador e você poderá conectar seu console ao Wi-Fi.

aperte o Poder botão para desligar o roteador.

Depois que o roteador estiver completamente desligado, desconecte o cabo de alimentação da fonte de alimentação.

Aguarde um minuto ou dois e, em seguida, conecte o cabo de alimentação à fonte de alimentação novamente.

Agora, ligue seu roteador.

Depois que o roteador for ligado, tente conectar o Nintendo switch ao roteador.

Desligue o modo avião

Se o seu Nintendo Switch estiver no modo Avião, você também poderá encontrar problemas com o Wi-Fi. Se o seu Nintendo Switch não se conectar ao Wi-Fi, verifique se o modo Avião está desativado. Quando o Modo Avião estiver ativado, todas as conexões sem fio ao seu dispositivo serão interrompidas e você provavelmente enfrentará problemas de conectividade. Para desligar o modo Avião, siga as etapas abaixo-

Abra o Definições do seu Nintendo Switch.

Aqui, selecione a opção de Modo avião.

Certifique-se de que está desligado. Se estiver ligado, desligue-o.

Conexão de teste

Outra etapa de solução de problemas que recomendamos que você siga é testar a conexão. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições no seu Nintendo Switch.

Na barra lateral esquerda, selecione Internet.

Agora, no painel direito, selecione Conexão de teste .

Isso testará sua conexão e verificará se está tudo bem ou não.

Verifique o status da Nintendo Network

Às vezes, o problema pode ser do lado da Nintendo. Devido à manutenção, o servidor pode estar inativo e você pode enfrentar problemas de conectividade no seu Nintendo Switch. Você pode verificar o Status da Nintendo Network página para aprender sobre o servidor. Você poderá obter informações sobre o servidor e se eles estão funcionando bem ou não.

Caso o servidor esteja em manutenção, sugerimos que aguarde algum tempo. Levará algum tempo para a equipe da Nintendo consertar o servidor. Depois que o servidor for corrigido e estiver íntegro novamente, você poderá se conectar à sua rede Wi-Fi.

Bem, é impossível baixar atualizações no seu dispositivo se ele não puder se conectar à rede. No entanto, se as atualizações foram baixadas no Nintendo Switch anteriormente, mas não estão instaladas, você pode tentar instalá-las e verificar se ainda enfrenta o problema. Dado abaixo são os passos para fazê-lo-

Abra o Definições do seu Nintendo Switch.

Aqui, na barra lateral esquerda, selecione Sistema e, no lado direito, selecione Atualização do sistema.

Se alguma atualização for baixada no seu dispositivo, instale-a.

Uma vez feito, verifique se o problema foi corrigido ou não.

Alterar configurações da Internet

Tente alterar suas configurações de internet e verifique se você pode se conectar ao Wi-Fi. Para isso, siga os passos abaixo-

No seu console, vá para Definições.

Debaixo de Internet guia, selecione Configurações da Internet.

Agora, selecione a rede à qual você está tentando se conectar e, em seguida, selecione o Mudar configurações opção.

Agora, selecione Segurança e selecione algum outro protocolo que não seja Nenhum.

Digite a senha e selecione Salvar para salvar as configurações.

Alterar DNS

Se alterar as configurações da Internet não ajudar, altere o DNS e conecte seu Nintendo Switch ao Wi-Fi. Dado abaixo são os passos para fazê-lo-

Abra o Definições do seu console.

Aqui, selecione o Internet guia na barra lateral esquerda e, no lado direito, selecione Configurações da Internet.

Selecione a rede à qual você está conectado e selecione Mudar configurações.

Aqui, selecione Configurações de DNS e depois selecione Manual .

Colocou o DNS primário Como 1.1.1.1 ou 8.8.8.8 e defina o DNS secundário Como 1.0.0.1 ou 8.8.8.4

Selecionar Salvar para salvar o DNS.

Verifique se você pode se conectar ao Wi-Fi ou não.

Conclusão

Problemas de conectividade de rede são bastante comuns, o que pode ser irritante. Se o Nintendo Switch não se conectar ao Wi-Fi, este artigo o ajudará a resolver o problema. Esperamos que as etapas de solução de problemas mencionadas neste artigo corrijam o problema que você está enfrentando.

