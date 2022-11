8 maneiras de corrigir o AirDrop que não funciona no iPhone (2023)

O AirDrop é um recurso útil se você tiver dispositivos Apple. Com esse recurso, você pode mover arquivos entre um Mac e um dispositivo iOS (iPhone e iOS). Isso facilita o envio de arquivos de um dispositivo para outro usando uma rede sem fio. Usando o AirDrop, você pode enviar vídeos, fotos, documentos, contatos e senhas. Pode ser usado em Macs, iPhones e iPads, entre outras coisas.

O AirDrop nem sempre funciona bem. Às vezes, pode dar errado, impossibilitando o envio e recebimento de arquivos entre dispositivos.

Como corrigir o AirDrop que não funciona no iPhone

Este artigo inclui várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o AirDrop no iPhone que não está funcionando.

Certifique-se de que seu dispositivo é compatível com AirDrop

Todos os dispositivos Apple mais recentes são compatíveis com AirDrop, mas se você tiver um modelo mais antigo, ele pode ou não ser compatível com AirDrop.

O AirDrop é compatível com iPhone 5 ou posterior, com iOS 7 ou posterior instalado.

Um Mac lançado em 2012 ou com MacOS X ou superior suporta AirDrop.

Qualquer dispositivo Apple mais recente oferecerá suporte ao AirDrop, mas se você tiver um dispositivo antigo, verifique se o AirDrop é compatível com ele. Se o AirDrop for compatível com seu dispositivo, mas ainda não estiver funcionando, siga as etapas de solução de problemas mencionadas a seguir.

Verifique as configurações do AirDrop

A primeira coisa que você deve tentar é verificar as configurações do AirDrop. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições no seu iPhone e, em seguida, toque em Em geral .

Aqui, toque no AirDrop opção.

Agora, selecione a opção de Todos para definir a visibilidade do AirDrop para todos os dispositivos.

Ativar Bluetooth e Wi-Fi

Se o AirDrop no iPhone não estiver funcionando, verifique se o Bluetooth e o iPhone estão ativados. Você provavelmente enfrentará problemas com o AirDrop se o Bluetooth e o Wi-Fi estiverem desligados no seu iPhone ou Mac. Certifique-se de ativar o Bluetooth e o Wi-Fi no seu iPhone e Mac e, em seguida, verifique se ainda está enfrentando o problema.

Desativar ponto de acesso pessoal

Se o Hotspot pessoal estiver ativado, ele impedirá que seu dispositivo se conecte a outros dispositivos, causando problemas com o AirDrop. Se o AirDrop no seu iPhone não estiver funcionando, tente desligar o ponto de acesso pessoal e verifique se você ainda enfrenta o problema.

Abra o Centro de Controle no seu iPhone.

Aqui, pressione e segure o Bluetooth ícone para expandir o menu.

Se o Hotspot pessoal ícone é destacado em verde, significa que está ligado. Toque no ícone para desativá-lo.

Desbloqueie seu iPhone e mantenha os dispositivos juntos

Se o seu iPhone estiver bloqueado, isso também pode causar o problema. Desbloqueie seu iPhone e use o AirDrop para transferir arquivos entre o Mac e o iPhone. Além disso, certifique-se de que o iPhone e o Mac sejam mantidos juntos. O AirDrop funciona em Wi-Fi e Bluetooth para transferir arquivos entre dispositivos. Quando os dispositivos que você está usando não estão próximos, talvez você não consiga transferir arquivos entre eles.

Outra etapa de solução de problemas a seguir é atualizar o firmware do iPhone para a versão mais recente. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

Aqui, toque em Em geral.

Agora, na próxima tela, toque em Atualização de software.

Se alguma atualização estiver disponível, ela será listada aqui.

Toque em Instalar para baixar e instalar as atualizações no seu iPhone.

Redefinir Ajustes de Rede

Se você enfrentar problemas com o AirDrop no seu iPhone, tente redefinir as configurações de rede. Isso corrigirá quaisquer problemas de conexão que você enfrentar no seu dispositivo. Você pode redefinir as configurações de rede seguindo as etapas abaixo-

No seu iPhone, abra o Definições aplicativo.

No Definições aplicativo, toque em Em geral.

Na próxima tela que aparece, toque em Redefinir.

Agora, toque em Redefinir e depois Redefinir Ajustes de Rede.

Você será solicitado a digitar sua senha agora; faça como lhe é pedido.

Agora, toque em Redefinir Ajustes de Rede para redefinir suas configurações de rede.

Por fim, recomendamos que você entre em contato com o Suporte da Apple se o AirDrop no seu iPhone ainda não estiver funcionando. Você pode entrar em contato com o Suporte da Apple através de sua página de suporte clicando neste link. Você pode contatá-los sobre o problema que está enfrentando e eles o orientarão para corrigir o problema.

Palavras finais

Se o AirDrop não funcionar no seu iPhone e você não puder enviar arquivos, este artigo mostrará como corrigi-lo. Procuramos e anotamos algumas etapas que funcionam para ajudar a consertar iPhones que não funcionam com o AirDrop. Se você seguir as etapas acima, poderá corrigir o problema que está tendo com o AirDrop no seu iPhone.

