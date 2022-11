8 maneiras de corrigir o controle remoto do Insignia Fire TV que não funciona problema 2022

Insignia é uma marca de TV com sede nos EUA. Eles têm uma ampla gama de TVs que vão desde TV com resolução HD até resolução 4K. Como o nome sugere, o Insignia Fire TV vem com o Amazon Fire TV integrado. Você obtém recursos como comando Alexa Voice, streaming de conteúdo online, acesso à internet e outros.

Se você estiver enfrentando problemas com o Controle remoto Insignia Fire TV e não estiver funcionando corretamente, pode haver vários motivos por trás desse problema. Você pode encontrar problemas com o Insignia Fire TV Remote se as baterias estiverem fracas, o controle remoto não estiver emparelhado, bugs e vários outros motivos.

Corrigir o controle remoto da TV Insignia não está funcionando

Então, o que fazer se o Insignia Fire TV Remote não estiver funcionando? Este artigo irá guiá-lo através de todas as etapas de solução de problemas para corrigir o problema do Insignia Fire TV Remote que não está funcionando.

Substitua as baterias

A primeira coisa que você pode tentar fazer é substituir as baterias do seu controle remoto. Você pode enfrentar esse problema quando as baterias estiverem completamente esgotadas. Remova as pilhas antigas do controle remoto e substitua-as por novas. Verifique se o problema persiste ou não; se o problema ainda for enfrentado, passe para a próxima etapa.

Ligue e desligue sua TV

Você também pode encontrar esse problema devido a bugs na sua TV. Se o problema for causado devido a bugs, o ciclo de energia da sua TV o corrigirá. Para ligar e desligar sua TV, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, desligue o Insignia Fire TV.

Remova o cabo de alimentação da fonte de alimentação. Deixe por um minuto ou dois.

Reinsira o cabo de alimentação na tomada e ligue a TV.

É isso, o problema deve ser corrigido.

Emparelhe seu controle remoto com sua TV

Se o controle remoto foi desemparelhado da sua TV, você terá que emparelhá-lo novamente. Existem várias maneiras de emparelhar seu controle remoto com a TV, e elas são discutidas abaixo-

Usando o botão Home

A primeira maneira de emparelhar o controle remoto com a TV é usando o botão home. Este método funciona apenas para usuários que possuem um controle remoto sem botão de emparelhamento.

Aponte o controle remoto para a TV.

Agora, pressione e segure o Casa botão por 15-30 segundos.

Você receberá uma confirmação quando o controle remoto for emparelhado.

Usando três botões

Se você não puder emparelhar seu controle remoto usando a casa, poderá optar por esse método. Para isso, siga os passos abaixo-

Aponte o controle remoto diretamente para sua TV.

Agora, pressione e segure Botão “voltar , Botão esquerdo e depois Botão de menu por 30 segundos, e isso irá emparelhar o controle remoto com sua TV.

Usando o botão de par

Se o seu controle remoto tiver o botão de par, você poderá emparelhá-lo com sua TV usando isso. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o compartimento da bateria do seu controle remoto.

Você verá o botão de par abaixo das baterias.

Pressione e segure este botão para emparelhar o controle remoto com sua TV.

TV com insígnia de redefinição de fábrica

Muitas vezes você pode enfrentar esse problema devido a configurações defeituosas. Nesse caso, você terá que redefinir sua TV para corrigir o problema com seu controle remoto. Para isso, siga os passos abaixo-

Dirija-se ao Definições da sua televisão.

Aqui, selecione o Sistema opção.

Agora, selecione Redefinir para os padrões de fábrica, e as configurações serão redefinidas para os padrões de fábrica.

Compre um novo controle remoto

A falha pode estar no controle remoto se você ainda enfrentar o problema mesmo depois de tentar todas as correções acima. Se o controle remoto estiver com defeito, ele não funcionará com a TV. Você terá que obter um novo se houver alguns problemas com o controle remoto antes de comprar um novo controle remoto, verifique se o receptor está bloqueado. Se o receptor de sinal foi bloqueado por poeira, isso também pode causar o problema. Se nada estiver bloqueando o receptor e você não puder usar o controle remoto, compre um novo.

Palavras finais

Se Insignia TV Remote não está funcionando com a TV, você pode seguir as etapas neste artigo. Listamos várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir problemas com o controle remoto da TV Insignia. Você pode seguir as etapas acima para corrigir os problemas que enfrenta com o controle remoto da TV Insignia.

Perguntas frequentes

Por que o controle remoto da minha TV Insignia não está funcionando?

O controle remoto da TV pode não funcionar se as baterias estiverem completamente descarregadas. Você também pode enfrentar esse problema se o controle remoto não estiver emparelhado com a TV.

O que faço se meu controle remoto Insignia não funcionar?

Discutimos várias etapas de solução de problemas para corrigir problemas com o controle remoto da TV Insignia. Se o controle remoto da TV Insignia não estiver funcionando, siga as etapas deste artigo para corrigi-lo.

GUIAS RELACIONADOS: