8 maneiras de corrigir o erro de conexão com a Internet do Outriders

Os Outriders combinam uma variedade de elementos familiares de maneira experimental, em vez de oferecer grandes novas ideias. É um jogo de tiro em terceira pessoa que exige que você use seus poderes mágicos ridiculamente letais para esmagar os inimigos no rosto. É um RPG com elementos de atirador de pilhagem, uma aventura de ficção científica séria e sombria com um pouco de humor e um RPG tradicional com elementos de atirador de pilhagem.

Mas você precisa de uma conexão rápida com a Internet para jogar o jogo Outriders sem problemas. No entanto, recentemente, muitos usuários começaram a relatar o erro de conexão com a Internet do Outriders. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Este artigo mencionou algumas das melhores correções para ajudá-lo a resolver o problema Outriders conexão com a internet problema. Então, vamos começar com o guia:

Corrigir o erro de conexão com a Internet Outriders 2023

Sempre que um grande número de jogadores tenta acessar um videogame recém-lançado, problemas de servidor são comuns. Há muitos erros com esse método, como vários erros, tempo limite de conexão esgotado ou mensagens de erro sobre a impossibilidade de se conectar à rede.

Foi confirmado pelo Twitter do Outriders que seus servidores estão sendo rapidamente ampliados, e é por isso que os jogadores podem estar enfrentando problemas relacionados ao servidor. Depois disso, você pode tentar executar o jogo novamente depois de esperar algumas horas. É possível solucionar o erro na maioria dos casos se não houver interrupção do servidor e você estiver enfrentando isso continuamente.

Verifique seu tipo de NAT

É importante determinar se o seu tipo de NAT é Aberto (Tipo 1) ou Restrito (Tipo 3). Você pode passar para a próxima etapa se for um valor Aberto ou Moderado. Certifique-se de alterar o tipo de NAT no painel de administração do seu roteador se o seu tipo de NAT for restrito.

Alternar para uma rede com fio

Para corrigir o problema de conexão com a Internet do Outrider, se estiver usando uma rede sem fio (Wi-Fi), você deve alternar para uma rede com fio (ethernet). Usando-o, você pode corrigir vários problemas com a Internet com fio, incluindo sinal fraco, redes fora do alcance e muito mais.

Usar endereço DNS do Google

Use o endereço DNS do Google do seu roteador Wi-Fi ou o seu se precisar de ajuda com algo diferente dos outros métodos que funcionam para o seu dispositivo de jogo. Em Configuração de endereço DNS, vá para Configurações de rede do seu roteador e selecione 8.8.8.8 como o nome de domínio primário & 8.8.4.4 como o nome de domínio secundário. Depois de salvar as configurações, você pode aplicar as alterações reiniciando seu dispositivo de jogo ou roteador.

Se preferir usar seu DNS local, você pode usar o endereço DNS do Google, que é amplo, aberto e considerado um servidor de nomes de alto nível. Portanto, deve ser possível corrigir os erros de conexão com a Internet do Outriders.

Reinicie seu dispositivo de jogos

Se você deseja limpar falhas temporárias ou dados de cache completamente, reinicie seu dispositivo de jogo uma vez antes de começar a jogar Outriders, não importa qual seja o seu dispositivo. Ao reiniciar o jogo, ele funcionará conforme o esperado.

Ciclo de energia do seu roteador

É fácil corrigir vários problemas de rede ou problemas de conectividade executando um ciclo de energia em seu roteador Wi-Fi. Para fazer isso:

Desligue o roteador > Desconecte o adaptador de energia.

Após 30 segundos, reconecte o adaptador de energia.

Em seguida, ligue o roteador e conecte-se ao Wi-Fi para verificar se o problema persiste.

Tente usar um ponto de acesso móvel

Usar o ponto de acesso móvel para confirmar temporariamente se o seu endereço IP está de alguma forma causando o problema é a melhor maneira de descobrir se você precisa de um método diferente. Em seguida, você pode seguir cada método um por um.

É importante atualizar a versão do seu sistema se você estiver jogando o jogo Outriders em seu PC ou console. Alguns dos bugs ou problemas de instabilidade com programas podem ser resolvidos atualizando o firmware do dispositivo. Durante esse período, os usuários de PC também podem atualizar seus drivers de rede para ver se conseguem corrigir o problema.

Caso você ainda receba o erro de conexão com a Internet do Outriders, para obter mais assistência do seu ISP (provedor de serviços de Internet), preste atenção às soluções alternativas listadas acima.

Altere seu endereço IP se estiver enfrentando problemas de conectividade de rede ou tiver problemas com seu endereço IP. Se você tiver problemas de velocidade, considere um pacote de internet mais alto ou opte por uma conexão de fibra óptica.

Então isso é como corrigir o erro de conexão com a Internet do Outriders. Esperamos que nosso guia o ajude a resolver o erro. Agora, para obter mais assistência, comente abaixo e deixe-nos saber.

