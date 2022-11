8 maneiras de corrigir o login do Paramount Plus que não funciona em 2023

A Viacom CBS Streaming possui e executa o serviço de streaming OTT sob demanda de vídeo por assinatura conhecido como Paramount +. A partir das propriedades de transmissão do CBS Entertainment Group e da Media Networks, oferece material original e arquivado. Ele também contém materiais da biblioteca da Paramount Pictures. O serviço ou software pode ser utilizado na maioria das plataformas, embora alguns clientes afirmem que o login do Paramount Plus não está funcionando por motivos desconhecidos.

Parece que muitos assinantes do Paramount+ estão tendo problemas para fazer login. Por exemplo, ter um endereço de e-mail ou senha inválidos, ver um botão cinza “Continuar”, ser solicitado a se inscrever enquanto você já é um assinante, etc., pode ser frustrante . Você não está sozinho se estiver tendo problemas para fazer login no Paramount Plus. O mesmo problema foi levantado por muitos usuários. Analisaremos o problema neste novo artigo e sugeriremos algumas correções possíveis. A equipe de suporte da Paramount+ está ciente desse problema, que pode ser corrigido rapidamente usando as etapas de solução de problemas listadas abaixo.

O que é Paramount Plus?

A Viacom CBS oferece um serviço de streaming chamado Paramount Plus. Um dos serviços de streaming mais conhecidos da atualidade, o Paramount Plus, oferece centenas de filmes e programas de TV além do conteúdo original. Apresenta conteúdo do The Smithsonian Channel, CBS, BET, Comedy Central, Nickelodeon e Comedy Central.



O site e várias lojas de aplicativos, como a Apple App Store, Google Play Store e Microsoft Store, permitem que os usuários se inscrevam no Paramount Plus. Agora, novos usuários podem se inscrever para uma avaliação gratuita.

Após o login, os usuários podem acessar e transmitir conteúdo do Paramount Plus. Mas alguns usuários estão tendo problemas para entrar no serviço. As dicas de solução de problemas a seguir podem ser úteis se você estiver com problemas para fazer login no Paramount Plus.

Requisitos mínimos do sistema para Paramount Plus

Antes de aplicar quaisquer correções, verifique se o seu sistema atende aos requisitos básicos do sistema.

SO/Dispositivo/Navegador Requisitos mínimos e dispositivos suportados janelas Pentium 4 2,33+GHz

Windows 8 (e mais recente)

1GB de RAM

JavaScript está habilitado.

Os cookies estão ativados.

Pop-ups e bloqueadores de anúncios foram desativados. Mac Mac OS X v10.6 (e mais recente) iPhone/iPad iOS 13 (e mais recente) Android Android 5.0 Lollipop (e mais recente) AppleTV Apple TV (4ª geração ou posterior), Apple TV 4K (ou posterior).

Modelos suportados: A1625, A1842 AndroidTV Nvidia Shield TV, Sony Bravia Android TV (2015 e mais recente), Hisense Android TV, TCL 3-Series Smart TV e dispositivos Xiaomi selecionados TV de incêndio Dispositivos Fire TV com acesso à Amazon App Store: Fire TV Stick (Lite, Standard, 4K, 4K Max), Fire Cube PlayStation 4 e 5 Xbox Um (S/X), Série S, Série X Roku Roku 2, 3 e 4, Ultra, Ultra LT, HD, LT, Streaming Stick (3500x, 3600x, mais recente), Premiere, Premiere Plus, Express, Express Plus, Roku TV, 4K Roku TV TVs Samsung TVs rodando TiVo, todos os modelos de 2017 e LG mais recente TVs LG TVs com WebOS 4.0 e mais recente, todos os modelos de 2018 e Vizio mais recente TVs Vizio Smartcast 3.0, Série P Quantum e Quantum X, Série M Quantum, Série V, Série E e Série D Xfinity XG2v2-P, XG1v3, XG1v4, Xi5, Xi6, XiOne e XClass TV Google Chrome Chrome v68 (e mais recente) Mozilla Firefox Firefox v48 (e mais recente) Safári Safari v9 (e mais recente) Microsoft borda Edge v14 (e mais recente) Internet Explorer Não suportado

Corrigir o login do Paramount Plus não funciona 2023

Há algumas coisas que você pode fazer para verificar e tentar corrigir o problema se estiver tendo problemas para fazer login no Paramount Plus. A primeira coisa a verificar é se sua senha e endereço de e-mail estão corretos. Tentar redefinir sua senha pode ajudar se você ainda tiver problemas. Se você ainda não conseguir fazer login, sua conta pode ter sido bloqueada porque você fez muitas tentativas malsucedidas de fazê-lo. Para desbloquear sua conta nessa situação, você precisará entrar em contato com o atendimento ao cliente.

Alguns fatores podem ser o problema se você conseguir fazer login, mas estiver com problemas para transmitir conteúdo. Certifique-se de que sua conexão com a Internet esteja funcionando corretamente primeiro. Se você tiver uma conexão confiável, mas ainda estiver com problemas de streaming, pode haver um problema com os servidores da Paramount Plus. Você pode tentar reiniciar o programa ou pedir ajuda ao suporte ao cliente.

E se você ainda estiver enfrentando o problema de login do Paramount Plus não está funcionando, não se preocupe! Temos algumas soluções possíveis para você que podem ser úteis:

Verifique a sua conexão com a internet

Uma conexão de internet lenta ou instável pode causar uma variedade de problemas, incluindo problemas com o login do Mount Plus. Portanto, verificar sua conexão com a Internet deve ser sua prioridade. Para transmitir sem interrupção, sua velocidade de internet deve ser de pelo menos 4 Mbps. Você pode usar uma ferramenta de teste de velocidade como o Speedtest.net para verificar a velocidade da sua conexão com a Internet. Basta acessar o site e clicar em “Vai.”



Você deve redefinir seu roteador e modem se sua conexão com a Internet estiver lenta ou instável para resolver o problema.

Reinicie seu dispositivo.

A próxima etapa é reiniciar o dispositivo se você ainda estiver com problemas. Isso pode ajudar a remover quaisquer dados transitórios que possam estar causando problemas.

Você pode reiniciar seu dispositivo simplesmente desligando-o e ligando-o novamente. Use o Paramount Plus mais uma vez para verificar se o problema foi resolvido.

Limpe o cache e os dados do navegador

Uma das coisas que você deve fazer se estiver tendo problemas para fazer login no Paramount Plus é limpar o cache e os dados do seu navegador. Isso removerá quaisquer cookies ou dados de login que possam estar armazenados em seu navegador e possam ser a causa do problema de login.

Siga as etapas abaixo para limpar o cache e os dados do seu navegador:

Abra seu navegador e selecione Configurações.

Agora, no menu de configurações, procure a opção de limpar seu cache e dados. Essa opção geralmente é encontrada na seção de privacidade ou histórico.

Clique no “ Limpar cache e dados ” botão.

” botão. Confirme que deseja excluir todo o seu cache e dados.

Reinicie o navegador e tente entrar no Paramount Plus mais uma vez.

Usar o modo de navegação anônima



Usar o modo de navegação anônima é uma coisa que você pode tentar se estiver com problemas para fazer login no Paramount Plus. Se seus cookies ou cache forem a causa, limpá-los pode ajudar. Esta opção impedirá que suas informações de login sejam armazenadas. Abra seu navegador e selecione a opção de menu no canto superior direito para ativar o modo de navegação anônima. Você pode iniciar uma nova sessão de navegação clicando em “Nova janela anônima” a partir daí.

Atualizando o aplicativo Paramount Plus

Se você usar uma versão mais antiga, às vezes o aplicativo pode não funcionar. Nessa situação, você deve garantir que o aplicativo Paramount Plus esteja atualizado.

Reinicie seu roteador Wi-Fi

Uma das primeiras coisas que você deve tentar se estiver tendo problemas para fazer login no Paramount Plus é reiniciar o roteador Wi-Fi. Esta é uma etapa simples e rápida na solução de problemas e geralmente resolve pequenos problemas de conexão.

Para reiniciar o roteador Wi-Fi:

1. Desconecte o cabo de alimentação do roteador da parte traseira.

2. Depois de esperar 30 segundos, reconecte o cabo de alimentação.

3. Tente fazer login no Paramount Plus após a reinicialização do roteador.

Remova e reinstale o aplicativo Paramount Plus

Se nenhuma das correções acima funcionar, a melhor opção é remover e reinstalar o aplicativo Paramount Plus. Isso removerá quaisquer dados corrompidos ou danificados que possam estar causando problemas.

Visite este link e relate seu problema se você ainda tiver problemas de login em qualquer um dos seus dispositivos. Esperamos que a equipe de suporte resolva seu problema o mais rápido possível ou o encaminhe.

Conclusão

Como você pode ver acima, demonstramos um algumas soluções práticas para o problema do Paramount Plus não funcionar. Experimente uma ou todas as soluções para encontrar aquela que funciona para você. Agora você deve poder usar o Paramount Plus normalmente. Espero que você tenha encontrado este post útil. Se você ainda estiver com problemas, entre em contato com o suporte ao cliente da Paramount Plus para obter mais ajuda.

