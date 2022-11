8 maneiras de ocultar suas curtidas no Twitter Mobile/Desktop (2023)

A interação com outras pessoas on-line é facilitada pelas mídias sociais. No entanto, nem todo mundo gosta de divulgar o jantar da noite passada para outras pessoas. Twitter é um site de mídia social que permite aos usuários se conectar e compartilhar com outras pessoas. É uma importante ferramenta de networking e comunicação, com mais de dois bilhões de usuários. Mas, assim como em outras plataformas de mídia social, existem estratégias que você pode usar para incentivar as pessoas a compartilhar seu conteúdo sem deixá-las empolgadas.

O Twitter também inclui um mecanismo para acompanhar quem gosta de suas postagens e o quanto elas são curtidas, assim como qualquer outro site. Por outro lado, algumas pessoas preferem um pouco mais de privacidade quando se trata de suas atividades no Twitter, pois não gostam de ser reveladas. Você deve ocultar suas curtidas no Twitter para evitar rastreamento.

Portanto, se você deseja proteger sua privacidade no Twitter aprendendo a ocultar curtidas, podemos ajudar!

Não existe um método fácil de manter suas curtidas em segredo de seus seguidores ou não seguidores. Tudo o que você pode fazer para restringir seu público é tentar algumas soluções alternativas. Infelizmente, usar essas soluções alternativas impõe certas restrições ao seu perfil. Tente essas estratégias apenas se estiver muito desesperado para manter as informações de seus fãs ocultas.

Existem várias técnicas que você pode usar, mas não há uma maneira direta de ocultar curtidas no Twitter.

Tornar sua conta do Twitter privada é a primeira coisa que você pode fazer. Dessa forma, nem a visualização de suas postagens nem a capacidade de gostar delas serão divulgadas. O Google não poderá acessar seus tweets se você os proteger e ninguém poderá encontrá-lo online. Se você publicar uma postagem, apenas seus seguidores poderão lê-la.

É simples fazer isso. Acesse as configurações do seu perfil e verifique se a opção “Proteger meus tweets” está ativada. Isso protegerá seus tweets de pessoas que não são seguidores, como os nomes sugerem. Não vai encobrir o fato de que você gostou ou retweetou algo. Além disso, isso não os impedirá de saber quais tipos de postagens você gosta. Mas eles não poderão saber os detalhes, como quem você é!

As etapas abaixo são os métodos para se tornar privado no Twitter:

No menu suspenso, Pesquisar configurações e privacidade opção.



opção. Selecione os ‘ privacidade e segurança opção.

opção. Depois disso, selecione “ audiência e marcação .” A localização dele estará acima de todas as outras configurações.



.” A localização dele estará acima de todas as outras configurações. Agora, ative o “ Proteja meus Tweets ” alternar.



” alternar. Selecione “proteger” se você deseja apenas que aqueles que o seguem possam ver seus tweets, curtidas e respostas aos tweets de outras pessoas.



Sua conta será então definida como “privado”, já que os não seguidores não poderão ver suas curtidas dessa forma, a menos que você permita. Quando você torna sua conta do Twitter privada, uma solicitação deve ser feita antes que você decida se permite que a pessoa o siga ou não.

Para evitar que estranhos que não estão te seguindo ou que você não conhece vejam o que você está fazendo no Twitter, é uma excelente ideia saber como esconder curtidas no Twitter.

2. Remova seus favoritos

Existe uma alternativa se você quiser aprender a ocultar suas curtidas no Twitter, mas não quer tornar seu perfil privado.

Você pode acessar sua conta do Twitter e escolher “ favoritos ” no menu suspenso.

” no menu suspenso. Agora, a partir deste momento, você poderá ver todos os tweets que você já curtiu.

A partir deste estágio, você pode selecionar “não favorito” ou escolha um tweet específico que você gostou.

Você pode escolher quantos tweets quiser ocultar de outras pessoas com esta opção.

3. Diferente de todos os Tweets que você curtiu

Se você decidiu que apagar seu histórico de curtidas é a melhor maneira de aprender a ocultar suas curtidas no Twitter, precisará descurtir todos os tuítes de que gostou. No entanto, se você tem sido bastante ativo no Twitter, pode haver centenas de tweets dos quais você gostou, tornando difícil não gostar de todos de uma vez.

A opção mais simples e comum é remover individualmente cada curtida. Embora seja um método fácil, vai demorar um pouco. Você também pode usar o console do Google Chrome para entender como ocultar suas curtidas no Twitter. Se você deseja excluir um grande número de tweets de que gostou, esta é uma boa opção. Além disso, será mais rápido do que fazê-lo manualmente, e você poderá enviar mais de 3000 tweets de uma só vez.

A primeira coisa que você deve fazer é abrir Google Chrome e visite seu perfil no Twitter. Localize o “ gosta ” e clique nela para acessar a página.

e visite seu perfil no Twitter. Localize o “ ” e clique nela para acessar a página. Selecionar F12 iniciará o console do Google Chrome depois que você chegar a esta página.

Escolha a opção de console e copie $(“profileTweet-actionButtonUndo.profileTweet-action-unfavorite”) .

. clique();.

Depois de remover as aspas, basta colá-las na caixa de texto.

Para encontrar o número total de tweets que foram rejeitados, pressione “digitar” para executar o script e visualizar suas descobertas.

4. Desative respostas e curtidas para tweets em sua linha do tempo.

Se você deseja ocultar seus favoritos, esta é outra opção simples. Vá para a seção Conteúdo das configurações do seu perfil e selecione “Reproduzir tweets e curtidas”. Isso protege você de ver postagens semelhantes e evita que as pessoas descubram de quem você gosta!

Este é um dos métodos mais extremos para impedir que os usuários do Twitter vejam suas curtidas. Tudo o que você precisa fazer é excluir todos os seus dados anteriores do Twitter usando o programa de terceiros “Excluir todas as atividades”. Para fazer isso, siga estas etapas:

Abra o Twitter e selecione Definições no menu no canto superior direito. Selecione Configurações da conta e role para baixo até “ aplicativos ” na seção “ Conta” guia .

no menu no canto superior direito. Selecione e role para baixo até “ ” na seção “ . Na lista de aplicativos, role para baixo e selecione o aplicativo IFTTT intitulado “Excluir todas as atividades.”

Assim, por enquanto, é assim que se escondem as curtidas no Twitter.

6. Em vez de curtir tweets, responda a eles.

Abra todos os tweets que foram curtidos, mas que são chatos enquanto você percorre seu feed. Faça isso a seguir:

RT ou responda com uma observação inteligente que inclua citações ou emojis. Para que eles apareçam mais tarde em seu registro de atividades, diga algo significativo para eles. Ao fazer isso, você não apenas reagirá a um tweet com um tweet original, mas também evitará que outras pessoas vejam suas curtidas.

7. Exclua automaticamente todas as suas curtidas usando o código Javascript.

Outro método de apagar instantaneamente todos os seus gostos é usar o código Javascript para exclusão automática. Simplesmente cole o seguinte código no final do seu URL e pressione Enter:

javascript:(function(){var%20d=document.querySelector(“div.js-actionarea>a>i.js-like”);if(d){var%20s=d.querySelector(“span”).innerText;setTimeout(function(){var%20e=document.querySelector(“div.js-actionarea>a>i.js-like”);while(e){e.click();e=e.parentNode}})()} })()||window.location.href

alternativamente

Além disso, você pode remover rapidamente todas as suas curtidas com este código. O site contém um manual de instruções. Você pode ocultar curtidas temporariamente com essa técnica, mas seus espectadores ainda poderão ver qualquer curtida futura que você fizer.

Use as Reações do Twitter se você realmente não puder deixar de gostar de tweets, mas quiser manter seu perfil limpo. O Twitter está tentando emoticons no estilo do Facebook para reagir aos tweets. Você pode usá-los para expressar sua gratidão assim que estiverem disponíveis na plataforma no lugar de “gosto” um tweet. Ao que tudo indica, a fase inicial terá seis emoticons. Agora estamos aguardando ansiosamente o lançamento do novo recurso.

Conclusão

É isso! Espero que agora você saiba como ocultar curtidas no Twitter. Todas as soluções em que pude pensar estão listadas acima.

A boa notícia é que existem algumas maneiras fáceis de fazer isso. Além disso, se você deseja excluir várias curtidas do Twitter de uma só vez para economizar tempo, pode se beneficiar de um terceiro que pode ajudá-lo com outros aspectos do uso do Twitter. Você também pode tentar aplicativos de exclusão automática de tweets, como Circleboom, Twitter Archive Eraser ou Javascript, dependendo da sua atividade.

Se nenhuma dessas sugestões funcionar para você, poste um comentário e criaremos outro.

