9 maneiras de corrigir o 5G ausente do tipo de rede preferencial no Android

5G é o novo tema quente que está tomando ritmo nos dias de hoje, especialmente na Índia. A maioria dos smartphones agora inclui recursos 5G e cartões SIM 5G, mas os usuários ainda precisam estar prontos para explorar os benefícios do 5G.

No entanto, mesmo com um SIM 5G e um smartphone 5G, você ainda pode precisar de ajuda para que o 5G esteja disponível em sua rede preferida. Apesar de seu smartphone e SIM terem recursos 5G, não há opção para selecionar 5G.

Então, hoje estamos aqui com este artigo para explicar a você como corrigir o 5G ausente no erro de tipo de rede preferencial no Android. Portanto, vamos começar com o guia.

Corrigir 5G ausente do tipo de rede preferencial no Android

Usuários em todo o mundo enfrentam esse problema com diferentes operadoras, por mais louco que pareça. É porque a maioria dos fabricantes de smartphones ainda precisa definir a configuração especial do espectro 5G, que está causando o problema. Felizmente, temos algumas correções que certamente ajudarão você a resolver se o 5G está ausente no erro de tipo de rede preferencial no Android.

Verifique o hardware 5G

É óbvio que só poderá tirar partido dos serviços 5G se o seu dispositivo estiver equipado com hardware 5G. Na Playstore e Appstore, você pode encontrar muitos aplicativos gratuitos que você pode usar para verificar equipamentos 5G facilmente.

Inicialmente, vá para o Play Store / App Store e baixar Airtel Obrigado . Clique no 5G seção e iniciar o teste de fone . Você poderá testar se o seu aparelho é compatível com 5G. O uso de um dispositivo compatível com 5G resultará em uma resposta positiva.

Verifique se o seu dispositivo é compatível com 5G

Em muitas regiões globais, o 5G está fazendo sucesso; no entanto, muitos smartphones estão prontos para 5G. Nos smartphones, existem duas opções: Compatível com 5G e Pronto para 5G. Ambos fornecem conectividade 5G, mas vêm com um problema.

Suporte 5G significa que você pode acessar a funcionalidade 5G após uma atualização OTA do fabricante, enquanto 5G Ready significa que você pode usar serviços 5G imediatamente após inserir seu cartão SIM 5G. Portanto, você deve verificar a categoria do seu smartphone.

Verifique a disponibilidade da rede 5G

Devido aos seus altos custos de infraestrutura, o 5G está disponível apenas em algumas cidades e regiões. Portanto, verifique a cobertura da torre 5G em torno de sua localização antes de iniciar a solução de problemas de compatibilidade 5G. Vários aplicativos facilitam isso gratuitamente, mas estamos usando o aplicativo Ookla neste exemplo.

Visite a Google Play Store ou App Store e baixe o teste de velocidade okla aplicativo.

Depois disso, inicie o aplicativo e conceda as permissões necessárias.

Clique Procurar torres 5G na seção do mapa.

Ao procurar torres disponíveis, o aplicativo mostrará se o 5G está disponível em sua área.

Verifique a região compatível com o dispositivo

Muitos modelos internacionais vêm com restrições 5G baseadas em geolocalização. Por exemplo, smartphones chineses ou de Hong Kong não suportam 5G nos EUA ou no Canadá. Para garantir a compra de um SIM 5G que funcione na sua região, verifique novamente o fabricante e a região suportada.

Para oferecer suporte a redes 5G, muitas operadoras estão lançando atualizações OTA habilitadas para 5G para smartphones. Portanto, você deve atualizar seu dispositivo para a versão de software mais recente. Você pode fazer isso usando estas etapas:

Inicialmente, vá para Definições . Em seguida, toque no Atualizações de software e acertar o verifique se há atualizações .

Ativar 5G no modo de teste

Você tem grandes chances de não ter a opinião habilitada caso não consiga selecionar 5G no tipo de rede. Os usuários podem ter que esperar porque esse recurso é ativado apenas por meio de atualizações OTA. Felizmente, o modo de teste de fábrica permite ativar essa opção para alguns usuários.

Digite o código abaixo no aplicativo discador padrão do seu telefone. *#*#4636#*#*

Você será redirecionado para uma nova janela de teste onde poderá selecionar a opção de informações do telefone.

Selecione Definir o tipo de rede preferido do menu.

Certifique-se de escolher o NR apenas opção e salve as alterações.

Para alterar o tipo de rede do seu smartphone, vá para o configurações> Cartão SIM > Tipo de rede .

Aqui, você encontrará a opção 5G.

Insira o SIM 5G no Slot 1

O número de dispositivos com suporte a dual SIM está aumentando, principalmente smartphones Android 5G. É importante lembrar que apenas alguns cartões SIM são compatíveis com 5G. Portanto, certifique-se de usar apenas cartões SIM 5G no slot 1. Dessa forma, os serviços 5G estarão disponíveis para você.

Atualize seu plano 4G para 5G

Foi relatado que algumas pessoas receberam apenas sinais 4G, embora tenham cartões SIM compatíveis com 5G. No entanto, nenhum tipo de rede 5G está disponível nas configurações de tipo de rede preferencial do telefone.

Além disso, não há recarga 5G válida quando isso ocorre. Você deve verificar com seu provedor de celular se sua operadora oferece um pacote de plano de dados separado para seu serviço 5G.

Verifique se você habilita a opção 5G

Os serviços 5G são uma prioridade entre os fabricantes de smartphones devido ao alto consumo de bateria e requisitos de recursos. Portanto, os usuários que desejam usar o 5G devem habilitá-lo em suas configurações.

Navegar para Preferências do SIM no dispositivo definições .

Nesta página, role para baixo até opções de chamada .

Verifique se a opção 5G está ativada. Depois de fazer isso, reinicie o smartphone para começar a usar o 5G.

Então, é assim que consertamos o 5G ausente no erro de tipo de rede preferencial no Android. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, em caso de dúvida ou consulta, deixe-nos um comentário abaixo.

