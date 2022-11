99Pay passa a cobrar taxa em transações no cartão de crédito

Na semana passada a carteira digital 99Pay decidiu acabar com o limite grátis para transações via cartão de crédito. Antes disso, nos primeiros R$ 100 transacionados não eram cobradas taxas. O comunicado foi enviado aos usuários da carteira digital via e-mail.

Apesar disso, o e-mail enviado pela 99Pay não informou o valor das taxas que serão cobradas pela empresa. De acordo com a plataforma, é importante que os clientes fiquem atentos “aos percentuais apresentados diretamente no app na hora de efetuar uma transação”.

O que é a 99Pay?

A 99Pay é uma carteira digital vinculada ao aplicativo de transportes e delivery 99. A plataforma permite que os usuários movimentem valores, paguem contas, boletos e também solicitem corridas ou entregas pelo aplicativo. Vale informar que atualmente os serviços estão disponíveis apenas em algumas cidades brasileiras.

A carteira digital da 99 deve ser utilizada no mesmo aplicativo que os usuários acessam para solicitar transportes e para fazer movimentações pela plataforma é preciso realizar um cadastro. Para isso, os usuários devem abrir o App, clicar na área “99Pay” e selecionar a opção “Cadastre aqui”. Por fim, basta inserir os dados solicitados pela empresa e confirmar a operação.

Após concluir o cadastro os clientes da 99 podem adicionar saldo na conta por transferência bancária ou boleto. Feito isso, será possível realizar recargas de celular, pagar contas, boletos e corridas no aplicativo. De acordo com informações disponibilizadas pela empresa, o saldo disponível na 99Pay rende até 220% do CDI, limitado ao valor de R$ 5.000,00.

Apesar das tecnologias de pagamento estarem avançando cada vez mais, muitas pessoas ainda se questionam sobre a segurança das carteiras digitais. Por conta disso, a 99 explica que seu sistema de segurança segue normas locais e internacionais para garantir a proteção de dados dos usuários.

“Além disso, nosso sistema de monitoramento usa os mecanismos mais modernos e oferecemos aos nossos usuários canais de comunicação direto. Dessa forma, conseguimos atuar de forma preventiva, sempre para garantir a melhor experiência com nossos serviços”, afirma a 99.

Como acompanhar o saldo na plataforma?

Os clientes da 99 podem acompanhar o saldo da sua conta acessando o menu do aplicativo e clicando em “Pagamento”. Nessa área é possível conferir todas as movimentações e lucros referentes ao rendimento da conta.

Uma vantagem do 99Pay é que os clientes podem carregar o saldo da conta durante uma corrida no aplicativo. Para isso, basta acessar o menu da carteira digital e clicar em “carregar”. Em seguida, será preciso selecionar a opção “Dinheiro: recarga via motorista” e informar o valor. Por fim, basta entregar o valor ao motorista ao final da corrida. Vale informar que o saldo do App é limitado a R$ 5 mil.

Boletos ainda não são taxados na carteira digital

Como já dito anteriormente, a carteira digital 99Pay decidiu acabar com o limite grátis para transações utilizando o cartão de crédito. Apesar disso, os boletos de consumo ainda não foram taxados na plataforma. Isso significa que os clientes da empresa ainda podem utilizar a carteira digital de forma gratuita para pagar contas como água, energia elétrica e gás.