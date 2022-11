‘A Bahia tem algo de diferente’, diz DJ Michael Malih, produtor de Madonna

Foto: Marco Ovando

O DJ Michael Malih desembarca no Festival HourGlass, nesta segunda-feira (14), no destino paradisíaco de Trancoso, distante cerca de 730 quilômetros de Salvador.

Em entrevista ao iBahia, o produtor de estrelas como Anitta e Madonna falou sobre as expectativas para o show em terras baianas, além do desejo de cantar no Carnaval de Salvador.

“Sempre tive uma relação muito próxima com o Brasil. E como minha namorada é brasileira, tenho vindo para cá com mais frequência. Por aqui, as pessoas são especialmente receptivas e calorosas. A Bahia tem algo de diferente mesmo. Nos shows, o público é sempre muito animado, se entregando do início ao fim”, disse o produtor.

Foto: Marco Ovando

Com a rainha do pop, Michael Malih trabalhou no disco “MDNA”, onde é creditado na composição e produção da faixa “Superstar”. Já com a brasileira ele esteve em “Mon Soleil”, parceria de Anitta e Dadju.

“Foram experiências muito incríveis e engrandecedoras. Ver de perto e participar de todo o processo que resulta em trabalhos perfeitos foi um grande privilégio. Anitta é uma mulher incansável. Ela trabalha duro até atingir o resultado que deseja. É inspirador”, explicou.

Entre os artistas brasileiros que acompanha, Michael revelou o desejo de uma parceria com Silva, que também está no line-up do Hourglass. “Eu sou fã de muitos artistas brasileiros. O Silva é um deles. Gosto muito do trabalho que ele tem feito até aqui”, afirmou.

E quem vem para a Bahia não pode deixar de conhecer o carnaval de Salvador, não é mesmo? O desejo já está na lista do DJ.

“Eu estou muito animado para estar no Carnaval de Salvador. É uma das festas mais conhecidas e tradicionais, que reúne pessoas de diferentes locais do mundo. A mistura de culturas, sem dúvidas, é incrível”, contou.

Festa em Trancoso

O time de atrações do Hourglass é completado por Saulo, Silva, DJ Peggy Gou, DJ Jack-E, Curol, Sarah Stenzel, Fábio Serra, Aline Rocha, Marina Diniz, Flávio Castro, Vermelho, Marcelo Botelho, Wori e Antonio Oliva, Tassio Baia, Abigaill e Scazuzo.

“Estou ansioso pela apresentação no Hourglass. Os dois primeiros dias de evento foram incríveis, de uma energia surreal. Ao mesmo tempo em que é uma grande honra, é uma imensa responsabilidade tocar no mesmo palco de grandes nomes do cenário mundial. Idealizei um show para ficar marcado. Espero que todos curtam muito”, comemorou o DJ Michael Malih sobre o evento.

Os ingressos estão à venda por meio do site oficial, onde também possível ver a grade completa dividida pelos dias de festa, a partir de R$650. Também é possível comprar o passaporte com direito aos três dias de festa.

