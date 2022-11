A Dama promete show histórico no Afropunk: ‘Evento da minha vida’

Foto: Lucas Salles/ iBahia

Alanna Sarah não vê a hora de subir no palco do Afropunk. Em entrevista ao iBahia, a cantora dividiu sua expectativa para o evento, contou que tocar no palco do festival é a maior oportunidade da sua vida e que vai fazer um show mais que especial.

“O Afropunk vai ser o maior da minha vida. A força desse evento, uma festa preta. Não estou ali para acrescentar uma grade. Eu cheguei grande no Afropunk. A festa me deixou grande, o outdoor na rua, eu tô no palco principal, com nomes como Ludmilla, Mart Nália, Emicida […] É uma grande conquista, esse é o maior evento da minha vida”, descreveu a cantora.

‘Soca Fofo’

Uma das pioneiras quando se fala de pagode na Bahia, A Dama revelou como foi o processo criativo do seu mais novo hit, “Soca Fofo”.

“É algo que nunca aconteceu comigo, até porque não curto o sexo masculino e geralmente uma mulher entende a outra. Eu tenho um amigo, Coringa Reis, que tinha me mandado uma música com esse refrão. Um dia eu fui na praia com minhas amigas cantando o refrão e quando voltei, salgada mesmo da praia, sentei no sofá e a letra começou a sair na minha mente, fui escrevendo, foi impressionante. Foi questão de dois minutos”, disse ela.

Alanna também contou que montou uma estratégia para que a música não seja só mais uma do verão baiano, mas sim um sucesso atemporal. “Eu sinto que ‘Soca Fofo’ vai chegar além do carnaval. Ela tem umas coisas aí que eu quero fazer para ela chegar além da festa”, finalizou. Veja o clipe da música abaixo:

