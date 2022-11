A Fazenda 2022 terá eliminação falsa após saída de Kerline

Foto: Reprodução/ RecordTV

Eliminou, mas não saiu. A Fazenda irá aderir a uma das dinâmicas mais desejadas pelo público que acompanha reality show na próxima semana, a falsa eliminação. A novidade foi anunciada por Adriane Galisteu durante a edição ao vivo do programa.

“Segura essa emoção, gente, porque semana que vem vai rolar roça falsa e vamos ter muitas surpresas. Vocês não perdem por esperar”, adiantou a apresentadora.

A dinâmica acontece na semana em que Bia Miranda, neta de Gretchen é a fazendeira. A jovem conquistou o chapéu em uma disputa acirrada contra Bárbara Borges e Moranguinho.

Esta não será a primeira vez que o reality dá ao público o entretenimento da eliminação de mentirinha. A primeira vez que isso aconteceu foi em 2013 com Bárbara Evans.

Na ocasião, a participante não chegou a deixar o programa, mas descobriu que recebeu uma imunidade por ter sido a mais votada pelo público.

Para 2022, a produção ainda não informou quais serão as regras da eliminação falsa. Os participantes já chegaram a abordar a possibilidade da dinâmica dentro do jogo e acreditaram que a eliminação de Deborah Albuquerque poderia ter sido fake, no entanto, a saída da modelo se confirmou após uma semana.

Leia mais sobre A Fazenda no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.