A FAZENDA: Agilidade e inteligência: veja como foi a vitória de Babi na Prova do Fazendeiro – Fotos

Se por um lado o Grupo B fica triste com a ida de três aliados para a Roça em A Fazenda 14, por outro, eles comemoraram a vitória de Babi na Prova do Fazendeiro. Em uma disputa que testou os sentidos das peoas, as amigas precisaram de agilidade e inteligência para concluir a dinâmica! Confira Reprodução/Record TV

E no Fazendão, as três aliadas do Grupo B se enfrentaram em um desafio que exigiu sentidos apurados, agilidade e inteligência. Isso porque, as roceiras encararam uma prova em três etapas, que envolveu audição, visão e tato Reprodução/Record TV

Cada rodada era composta por duas tarefas fixas, sendo que a primeira delas era completar frases dentro do tempo estipulado para somarem pontos Reprodução/Record TV

Depois disso, elas tiveram que “chutar os boletos para longe”, e quem conseguisse marcar três gols primeiro garantia uma pontuação extra Reprodução/Record TV

Deborah chegou a sair na frente das aliadas, mas, após uma infração, acabou perdendo alguns pontos e ficou para trás Reprodução/Record TV

Em um desempate entre Babi e Ruivinha, a atriz levou a melhor e conseguiu acertar mais “gols”. A peoa garantiu uma semana como mandachuva do cercado e se livrou da Roça Reprodução/Record TV