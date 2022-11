A FAZENDA: Alex, Deborah, Moranguinho e Ruivinha de Marte formam a oitava Roça de A Fazenda 14 – A Fazenda

A oitava Roça da temporada está formada e é quádrupla! Alex, Deborah, Moranguinho e Ruivinha de Marte disputam a preferência do público no R7.com. Já Babi é a nova Fazendeira de A Fazenda 14, e se livrou da berlinda após vencer a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (09).



Na última terça-feira (08), Moranguinho e Alex já haviam confirmado presença na Roça após serem vetados da disputa pela coroa caipira.



E no Fazendão, as três aliadas do Grupo B se enfrentaram em um desafio que exigiu sentidos apurados, agilidade e inteligência. Isso porque, as roceiras encararam uma prova em três etapas, que testaram a audição, visão e o tato.



Cada rodada era composta por duas tarefas fixas, sendo que a primeira delas era completar frases dentro do tempo estipulado para somarem pontos. Depois disso, elas tiveram que “chutar os boletos para longe”, e quem conseguisse marcar três gols primeiro garantia uma pontuação extra.



Porém, a cada rodada, um dos sentidos era testado, e elas tinham que formar as palavras correspondentes ao que ouviram, viram e tatearam. A prova foi cheia de adrenalina, e disputadíssima!









Resultado













Babi teve a melhor performance na prova e garantiu uma semana como mandachuva do cercado! A peoa se livrou da Roça e voltou para a sede para colocar o chapéu de Fazendeira na cabeça.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.