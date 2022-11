A FAZENDA: Alex Gallete e Deborah Albuquerque são eliminados na oitava Roça de A Fazenda 14  – A Fazenda

Fim de jogo para Alex Gallete e Deborah Albuquerque! Os peões foram eliminados na Roça quádrupla de A Fazenda 14, no programa ao vivo desta quinta-feira (10), com, respectivamente, 11,00% e 23,19% dos votos. Eles perderam a disputa pela preferência do público para Moranguinho e Ruivinha de Marte, em uma votação realizada no R7.com.



Na última terça-feira (08), ocorreu a formação da oitava Roça da temporada. A Fazendeira Bia Miranda surpreendeu os peões e indicou Babi para o primeiro banquinho. Com sete votos, Moranguinho foi a peoa mais votada da sede e ocupou o segundo banco. Em seguida, ela optou em puxar Ruivinha de Marte da Baia.



Com o Poder da Chama Verde, Deolane iniciou o Resta Um e Alex acabou sobrando. O peão escolheu vetar Moranguinho da Prova do Fazendeiro.



Surpreendendo a todos, o Poder da Chama Preta deu para Pétala o direito indicar o quinto roceiro. Ela colocou Deborah na berlinda, que em uma decisão difícil vetou Alex da Prova do Fazendeiro.



Alex: performances e tretas



Alex viveu intensamente a experiência rural e, ao longo da sua trajetória, fez amizades, performances animadas, chorou, se envolveu em várias tretas. Ele também se divertiu muito com os peões. No começo, firmou alianças fortes dentro do jogo com Tati, Kerline, Ruivinha e Ingrid. Depois, o grupo se juntou a outros integrantes da sede, formando o chamado Grupo B.



Com Deolane e Vini Buttel, Alex compartilhou uma rivalidade ao longo de toda sua permanência em Itapecerica, principalmente com o influenciador. Os dois protagonizaram uma das maiores brigas que a sede já viu! Vini chegou a indicar Alex para a Roça, mas o peão conseguiu se livrar ganhando a Prova do Fazendeiro.



Deborah: rivalidade e diversão



A atriz que sonhava fazer parte do elenco do reality teve uma passagem bastante intensa, que lhe rendeu momentos memoráveis e muito entretenimento para a família brasileira! A peoa colocou a mão na massa no trabalho rural, protagonizou tretas e mostrou que é um verdadeiro furacão.



Ela, que iniciou sua trajetória jogando sozinha, fez amizades e se tornou uma peça essencial do Grupo B. Para defender seus amigos e a si mesma, Deborah não teve medo de enfrentar ninguém e brigou com quase todos os peões do grupo A. Mas sua grande rival foi Deolane, com quem protagonizou brigas desde a primeira semana de programa.



Após caírem na berlinda, o jogo chegou ao fim para Alex Gallete e Deborah Albuquerque. A primeira eliminação dupla da temporada abalou a sede e tornou o reality ainda mais imprevisível. Como ficam os grupos e quais serão os novos rumos do jogo?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.