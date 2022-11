A FAZENDA: André, Bia Miranda e Ruivinha de Marte formam a nona Roça de A Fazenda 14 – A Fazenda

A nona Roça de A Fazenda 14 está formada! André, Bia e Ruivinha de Marte disputam a preferência do público na votação que acontece no R7.com. Enquanto Deolane levou a melhor na Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (16), e volta para a sede com a coroa caipira na cabeça.



Na noite da última terça-feira (15), Bia Miranda já havia garantido seu lugar na berlinda após ser vetada da prova por André Marinho.



O desafio que valia fuga da Roça para um dos três roceiros exigiu boa memória e muita rapidez. Isso porque, eles precisavam memorizar os produtos que apareciam e encontrá-los o mais rápido possível para somarem pontos.



Durante a prova, eles tiveram dificuldades em memorizar e encontrar os itens, o que fez com que perdessem alguns pontos importantes. Enquanto Ruivinha de Marte e André se complicaram pegando objetos errados, Deolane estava com a memória fresca e fez mais acertos.









Resultado













Deolane levou a melhor na Prova do Fazendeiro e conseguiu escapar da Roça, além de garantir o posto de mandachuva do cercado pelos próximos dias.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.