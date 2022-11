A FAZENDA: André, Deolane e Ruivinha de Marte disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (16) – A Fazenda 14

Eita que a nona formação de Roça em A Fazenda 14 esquentou os ânimos e provocou até racha no Grupo A! Entre muitas trocas de farpas, André, Bia, Deolane e Ruivinha de Marte se sentaram nos temidos banquinhos. Porém, ainda há salvação para um deles e o peão que vencer a Prova do Fazendeiro estará livre da berlinda.



A tensão começou quando Iran abriu o Lampião do Poder, ele optou por ficar com a Chama Amarela e deu a Chama Vermelha para Pelé Milflows. Na sequência, a Fazendeira Babi indicou Deolane direto para Roça e as duas trocaram farpas.



Depois disso, Galisteu autorizou que Iran fizesse a leitura da Chama Amarela, que deu imunidade ao ator na votação para o segundo banquinho.



Os grupos mais uma vez se dividiram e somente duas peoas foram votadas, Ruivinha de Marte e Bia Miranda. Porém, como o time A estava em maior número, a digital influencer acabou ocupando a terceira vaga.



Já na puxada da Baia, Ruivinha de Marte escolheu colocar Pétala na Roça, mas todos foram surpreendidos com o Poder da Chama Vermelha que estava com Pelé Milflows. Isso porque, o rapper trocou Pétala por outro peão, e decidiu colocar Bia Miranda no lugar dela na berlinda.



Por fim, a dinâmica do Resta Um foi marcada por um grande racha no Grupo A, porque Moranguinho decidiu não salvar André Marinho, o que acabou fazendo o cantor parar na Roça. Revoltado com a atitude das aliadas, o peão declarou que se sentiu traído e escolheu vetar Bia Miranda da disputa pela coroa caipira.



Sendo assim, André, Deolane e Ruivinha disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (16). Quem será que vai fazer companhia para Bia na temida Roça?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.



Acompanhe a formação da Roça na íntegra: