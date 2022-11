A FAZENDA: Babi, Bia e Moranguinho disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (23) – A Fazenda 14

Segura peão! A décima formação de Roça de A Fazenda 14 não poderia ser diferente das outras: recheada de reviravoltas e muitas tretas. Além disso, a abertura do Poder do Lampião deixou uma tensão entre aliados. Por fim, a dinâmica colocou Babi, Bia, Kerline e Morango nos temidos banquinhos. Porém, uma das peoas ainda pode se salvar e conquistar o posto de Fazendeira.



Dona do Lampião do Poder nesta semana, Pétala decidiu ficar com a Chama Verde e deu para Bia a Chama Preta. Logo após a decisão da peoa, Galisteu deu início ao votatório da noite!



A Fazendeira Deolane colocou Babi direto na Roça, chamando a atriz de “preguiçosa e soberba”. Mas o pé de entrevero começou a nascer mesmo durante a votação aberta, que seguiu a tendência das anteriores, e teve apenas dois peões indicados: Moranguinho e Iran. Como os peões do Grupo B estavam em maior número, a dançarina acabou ocupando o segundo banquinho.



Na sequência, Bia Miranda abriu o poder da Chama Preta e descobriu que teria que imunizar um dos peões da Baia de ser puxado para a Roça. Como ela não poderia se autoimunizar, acabou escolhendo André.



Com isso, Moranguinho puxou Kerline para o terceiro banquinho, alegando que a peoa nunca foi para a uma berlinda. Depois disso, a designer de moda começou a dinâmica do Resta Um, e quem acabou sobrando foi Bia Miranda, que conquistou a quarta e última vaga na Roça. A dançarina teve o poder de vetar uma das peoas de disputar a Prova do Fazendeiro, e optou por deixar Kerline de fora.



Ao final, Pétala abriu a Chama Verde e descobriu que poderia faturar R$ 10 mil se aceitasse deixar a sede sem água quente por 48h, e sem hesitar, aceitou a quantia!



Sendo assim, Babi, Bia e Morango disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (23). As duas peoas que perderem o chapéu farão companhia para Kerline na Roça!



Acompanhe a formação de Roça na íntegra:







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.