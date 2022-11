A FAZENDA: Babi, Kerline e Moranguinho estão na décima Roça de A Fazenda 14 – A Fazenda

Está formada a décima Roça de A Fazenda 14! Babi, Kerline e Moranguinho correm risco de deixar o reality rural, e decisão é do público, por meio da votação que acontece no R7.com. Quem se deu bem e escapou da berlinda é Bia Miranda, que venceu a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (23).



Já na noite da útlima terça-feira (22), Kerline garantiu sua presença na Roça após ser vetada por Bia Miranda da disputa pelo chapéu de Fazendeira.



O trio de roceiras, Babi, Bia e Moranguinho, encarou o Fazendão em uma prova surpeendente. Elas precisaram de muita sorte no desafio! Isso porque, cada uma tinha sete chances para marcar o maior número de pontos.



De forma alternada, elas precisavam a cada rodada escolher um time, um jogador, posicionar a bola no centro do campo e chutar. Dentro dos objetos tinham pós coloridos, que determinavam a pontuação adquirida pela roceira.







Resultado











A disputa foi acirrada, mas Bia Miranda garantiu a coroa caipira! A peoa venceu a prova com 200 pontos de diferença para Babi, se livrou da Roça e retornou para sede como a nova Fazendeira de ItapeceLondon.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.