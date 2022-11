A FAZENDA: Balada Feira Livre tem declarações, passinho e chororô em A Fazenda 14 – Fotos

Olha o morango, a banana e o limão! A alegria das feiras livres invadiu A Fazenda 14 e os peões curtiram a festa inspirada no tema que vai ao ar neste sábado (19)! Teve um pouco de tudo: Conversa sobre jogo, coreografias, declarações e até choro; confira! Reprodução/Record TV

Logo no início, André, Iran e Pelé se lembraram que são os únicos homens do reality: “Top três!“, comemoraram felizes. Na sequência, os peões falaram sobre a amizade que desenvolveram e trocaram elogios. O rapper fez uma paródia dizendo que o Lampião do Poder esta semana será do Grupo B, e brincou com o ator sobre o Grupo C estar mais próximo deles, fazendo graça com André Reprodução/Record TV

Começando as conversas sobre jogo, Deolane compartilhou com as aliadas que gostaria de mandar André para a Roça. Pétala, por outro lado, acha que devem colocar Kerline ou Pelé. A advogada também criticou Moranguinho, pela peoa ter se explicado para Iran e Babi sobre treta com André: “Quem tem que entender as coisas é o público“, reforçou a advogada. Reprodução/Record TV

Teve muita dança também! Todos os peões arrasaram nas coreografias e estavam super animados. Deolane e Bia mostraram que tem samba no pé e curtiram a playlist da festa, a dançarina também fez a coreografia de Conga, Conga, Conga com as amigas, homenageando a avó. O Grupo B emendou uma dancinha na outra, e mandaram bem nos passinhos de Bomba, Macarena, e hits nacionais de funk e samba Reprodução/Record TV

Deolane foi uma das mais animadas durante a festa, a advogada ficou feliz ao ouvir CONFIRA com Matheus Fernandes, A Chefe, e caiu na pista com Bia e Moranguinho. Ela também foi surpreendida e se emocionou ao escutar o hit Doutora 2, de Kevin. A advogada tentou curtir com as amigas, mas a emoção bateu mais forte ao lembrar do marido que morreu no ano passado Reprodução/Record TV

Os peões também ouviram suas músicas! Primeiro tocou Cheio de Vontade, do Br’oz, banda de André. Logo em seguida, Pelé Milflows escutou sua canção De Love, e ficou emocionado. Os amigos fizeram uma rodinha para curtir os hits dos meninos. Babi também relembrou os velhos tempos ao som de Toca um Funk Melody, das Paquitas, e fez a coreografia com os aliados Reprodução/Record TV

Teve conversa sobre o jogo no Grupo B também. Kerline desabafou com Babi e disse que estava se sentindo sozinha após eliminação de Ruivinha de Marte. A peoa lembrou das vezes em que quase foi parar na Roça, mas conseguiu se livrar. Até o momento, Kerline é a única peoa que não foi para a berlinda na temporada Reprodução/Record TV

Enquanto peões do Grupo B dançavam Macarena com André, Bia e Pétala zombaram deles. Iran comentou com o cantor para não darem bola para as rivais Reprodução/Record TV

André conversou bastante com Pelé, assim como sempre fazem nas festas. O cantor disse que quem não se posiciona no jogo é apontado como planta, e quando se posiciona as pessoas falam que é uma máscara que está caindo. Ele ainda disparou ao rapper: “As pessoas vão tentar te machucar“, falou. Reprodução/Record TV