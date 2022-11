A FAZENDA: Balada medieval é marcada por climão entre aliados em A Fazenda  – Fotos

O clima medieval invadiu A Fazenda 14 e os peões dos Grupos A e B curtiram para valer cada minuto, com direito a muita interação entre rivais. Alguns aproveitaram para fortalecer laços, levar um papo sério e, claro, que também teve aquela dose “tretônio”, só que dessa vez entre aliados. Confira tudo que rolou na festa que vai ao ar no programa deste sábado (12)!

A pista de dança ficou pequena para a animação de Babi e Ruivinha de Marte ! As peoas curtiram muito e foram umas das mais empolgadas da festa

O espaço também ferveu com Bia, Iran, Kerline, Pelé, Babi e Ruivinha ao som de Empire State Of Mind , canção de Alicia Keys e Jay-Z. Os peões agitaram bastante, cantando e dançando muito

André e Iran também protagonizaram um momento de interação entre os grupos A e B. Os dois tiveram uma conversa mais séria sobre o jogo . O cantor pediu para o amigo manter firme seus valores no reality: “Não se perca de você mesmo”, aconselhou o peão. Durante o bate-papo, os amigos reafirmaram o vínculo entre eles

O Grupo B também se reuniu para conversar sobre a última Roça . Os peões ficaram indignados com a comemoração dos rivais quando Ruivinha voltou para a sede

Kerline relembrou tudo o que eles já falaram sobre a amiga. A peoa ainda alertou Ruivinha sobre essa aproximação “a qualquer custo” das peoas do Grupo A. As duas também falaram apontaram atitudes que as incomodam nos adversários

Reprodução/PlayPlus