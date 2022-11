A FAZENDA: Bárbara, Bia e Moranguinho disputam o posto de Fazendeira em prova ao vivo – A Fazenda 14

Na noite desta quarta-feira (23), Bárbara, Bia e Moranguinho disputam, ao vivo, mais uma emocionante Prova do Fazendeiro. Em um desafio que envolve sorte, as três peoas precisam somar o máximo de pontos depois de sete chutes. Em cada jogada, a participante chuta uma bola e ganha pontuações diferentes. Quem marcar mais gols, vira a nova dona do chapéu.



Kerline já está na berlinda porque foi vetada de realizar a prova. As duas peoas que perderem o desafio de hoje à noite se juntam a ela e completam a roça desta semana.



A Fazenda é apresentada por Adriane Galisteu e vai ao ar todos os dias na tela da Record TV, com direção de núcleo de Rodrigo Carelli.