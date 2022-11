A FAZENDA: Bárbara, Deolane e Pelé disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (30) – A Fazenda

A Roça é falsa, mas a Prova do Fazendeiro vai ser para valer! Bárbara, Deolane e Pelé terão a chance de disputar a coroa caipira nesta quarta-feira (30) em A Fazenda 14. O vencedor ou a vencedora terá todos os seus direitos de mandachuva preservados, e poderá indicar alguém para a próxima berlinda, que será verdadeira.



A formação da Roça falsa deu o que falar: primeiro a Fazendeira Bia indicou Pelé, citando momento em que o peão a provocou para ser votado. Em seguida, o tetracampeão dos poderes abriu o Lampião. Iran escolheu ficar com a Chama Vermelha, e deu a Chama Amarela para André.



A votação transcorreu normalmente, com as peoas do Grupo A concentrando votos em Iran, e os rivais indicando Pétala. Porém, uma treta generalizada tomou conta do deck de votação quando André, que se intitula Grupo C votou em Péatala. O quarteto atacou o cantor, por votar em conjunto com o time B e não indicar Moranguinho, que é se embate. Foi troca de farpas e xingamentos para todo lado. E para atear ainda mais fogo no feno, o cantor abriu o poder amarelo e dirigiu mais um voto para Pétala.



Como foi a mais votada pela sede, a empresária puxou Bárbara da Baia. Já na dinâmica do Resta Um, Iran salvou Moranguinho e Deolane sobrou. A advogada teceu críticas ao Grupo B e vetou Pelé da disputa pelo chapéu. Porém, o ator leu a Chama Vermelha e pôde colocar o rapper de volta na competição da Prova do Fazendeiro, tirando o veto dele e passando para Pétala.



Dessa forma, participam da prova Bárbara, Deolane e Pelé nesta quarta-feira (30). Quem perder fará companhia para Pétala na Roça falsa.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14