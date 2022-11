A FAZENDA: Bia, Deolane e Lucas disputam Prova do Fazendeiro nesta quarta (2) – A Fazenda 14

A sétima formação de Roça em A Fazenda 14 foi marcada por bate-boca e muitas surpresas. A dinâmica evidenciou a divisão de grupos e colocou Bia, Deolane, Iran e Lucas nos temidos banquinhos. Porém, um dos peões terá a chance de se salvar da berlinda, caso vença a Prova do Fazendeiro nesta quarta (2).



Como dona do Lampião na semana, Deborah optou por ficar com a Chama Vermelha e deu a Chama Amarela para Babi. Na sequência, o primeiro banquinho foi ocupado por Bia Miranda, a indicada pelo Fazendeiro Pelé Milflows. A escolha do rapper não surpreendeu os peões, mas reforçou a rivalidade entre ele a neta de Gretchen.



Depois disso, a divisão de grupos na sede novamente se destacou. Os peões do Grupo B concentraram os votos em Deolane, e o time A focou em Kerline, com exceção de Moranguinho, que votou em Babi.



Ao revelar o poder da Chama Vermelha, Deborah anulou os votos de dois peões, e retirou as indicações de Deolane e Pétala em Kerline. Já o poder da Chama Amarela, deu a Babi peso dois ao voto dela em Deolane.



Assim, a advogada ocupou o segundo banco da berlinda e puxou Iran Malfitano da Baia. Por fim, os peões tiveram uma dinâmica especial, ao estilo “batata-quente”, que definiu na sorte o quarto roceiro. Lucas não se deu bem e garantiu a última vaga, enquanto Moranguinho foi sorteada para definir quem ficaria de fora da disputa pelo chapéu de Fazendeiro, e optou por tirar Iran do páreo.



Sendo assim, Bia, Deolane e Lucas disputam a Prova do Fazendeiro nesta quarta (2). Os dois peões que perderem se juntarão a Iran na temida Roça.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.