A FAZENDA: Caos e reviravolta: confira tudo que rolou na semana de A Fazenda 14 – Fotos

A semana em A Fazenda 14 não podia passar sem surpresa! André e o Grupo A romperam a aliança na noite de votação e a coroa caipira foi parar na cabeça de Deolane, que agora faz seu nome no seleto grupo de Fazendeiros da temporada. Já Iran, mostrou que gosta mesmo de uma Prova de Fogo e conquistou pela terceira vez o Lampião. Confira o que rolou! Reprodução/Record TV

A semana começou com uma boa notícia para o Grupo B, já que Iran venceu pela terceira vez a Prova de Fogo.

Em disputa emocionante contra Moranguinho e Pelé, os competidores precisaram realizar um

circuito de minigolfe com três etapas: rampa, pinball e porteira. Os

participantes tinham direito a duas tacadas seguidas e, caso errassem a segunda,

voltavam para o início da fase. Iran levou a melhor e

conseguiu conquistar o Lampião Reprodução/Record TV

No dia da formação da Roça, uma surpresa que abalou os ânimos: Moranguinho optou por não Salvar André na dinâmica do Resta Um. Ela justificou que a proteção do peão em relação a Iran estava atrapalhando a jogada dos aliados, assim, a peoa salvou Kerline. A atitude levou André ao temido banquinho e o tirou do sério! Como último roceiro, ele teve a oportunidade de vetar alguém da Prova do Fazendeiro e optou por Bia. O caos se instalou no deck de votação! Reprodução/Record TV

André se revoltou e sua zona de conforto, ao que tudo indica, chegou ao fim! Ao se sentir traído por Moranguinho, o peão estabeleceu a criação do Grupo C, o grupo de um homem só, como ele mesmo afirma. Após a votação, o peão confrontou as ex-aliadas e a briga continuou noite adentro. No dia da Prova do Fazendeiro, mais confusão. O peão ainda não tinha engolido o que rolou durante a votação e ele e Deolane brigaram na sala, antes de descerem para o campo de prova Reprodução/Record TV

Já na Prova do Fazendeiro, André, Deolane e Ruivinha disputaram pelo reinado e, claro, a chance de escapar da Roça! A dinâmica exigiu boa memória e agilidade dos competidores. Os peões

precisavam memorizar alimentos mostrados no telão. Em seguida, Galisteu

sorteava o número do produto que cada jogador deveria buscar. Eles

tinham que procurar pelo local e colocar no carrinho. Depois, era preciso guardar no lugar estipulado e bater o sino. Deolane mandou bem na memória! Lembrou da maioria dos produtos e foi a mais ágil entre todos. A peoa marcou 280 pontos e conquistou a coroa caipira! Após vencer a Prova do Fazendeiro, ela retornou para a sede e

colocou o cobiçado chapéu na cabeça Reprodução/Record TV

O jogo chegou ao fim para Ruivinha de Marte na noite de quinta-feira (17). A peoa perdeu a disputa para André e Bia, sendo eliminada com 24,58% dos votos e foi a décima eliminada Reprodução/Record TV

Os peões sextaram com a Balada Feira Livre! Teve declarações, passinhos e chororô. Logo no começo da comemoração, André, Iran e Pelé comemoraram o “Top 3” dos homens da temporada e reforçaram a amizade. Todos os peões caíram na dança, Bia e Deolane sambaram, Babi e amigos fizeram coreografias das paquitas e do sucesso Macarena. As músicas de André, Pelé e Deolane tocaram na playlist da festa, e a advogada se emocionou ao ouvir canção de Kevin feita para ela. Também houve bate-papo sobre jogo: Kerline conversou com Babi sobre Roça, e Deolane disse para as aliadas que gostaria de indicar André Reprodução/Record TV