A FAZENDA: Confira como foi a vitória de Pétala na Prova de Fogo – Fotos

Com campeão inédito, a Prova de Fogo levou muito adrenalina para a tela da Record TV na segunda-feira (7). A disputa que teve André, Kerline e Pétala contou com a ajuda de outros peões de A Fazenda, em um desafio que exigiu muita sintonia. Saiba como foi disputa pelo poder do Lampião! Reprodução/Record TV

Após o clássico sorteio de bolinhas, André, Kerline e Pétala tiveram a chance de descer para o play e disputar a Prova de fogo da semana! Os jogadores tiveram a chance de escolher dois peões para ajudá-los durante o desafio. André escolheu Pelé e Alex, e Kerline optou por Deborah e Ruivinha. Já Pétala se decidiu por Deolane e Iran, que se mostrou surpreso com a escolha da peoa Reprodução/Record TV

Durante o desafio, os peões tiveram que reproduzir as imagens que apareciam no telão. Os jogadores tinham a missão de auxiliar seus ajudantes a reproduzir o desenho enquanto estavam vendados. Eles precisaram seguir as instruções dos competidores, que os orientava a deixar a corda com a mesma representação que aparecia da tela Reprodução/Record TV

Em ordem definida por sorteio, os primeiros a competir foram André, com Pelé e Alex, e Kerline, com Deborah e Ruivinha. Em seguida, André se manteve na competição com a maior pontuação e Pétala entrou na disputa, com a ajuda de Deolane e Iran. Na terceira parte, a peoa continuou jogando e Kerline voltou para a batalha, mas perdeu Reprodução/Record TV