A FAZENDA: Confira quem está na mira na décima formação de Roça – A Fazenda

Segura peão! A semana em A Fazenda 14 foi tomada por tretas e surpresas. O rompimento de André com o Grupo A e a eliminação de Ruivinha repercutiram nas intenções de voto dos participantes na décima formação de Roça. Deolane também surpreendeu na escolha do alvo, e o Grupo B analisa possibilidades.



O bate-papo sobre berlinda começou cedo no Rancho do Fazendeiro, a advogada convidou Bia, Moranguinho e Pétala para curtir o espaço VIP, e não faltaram discussões sobre a próxima Roça. Apesar da raiva de André, Deolane deixou clara a indicação de Babi para o primeiro banquinho. Já as amigas, teceram críticas ao ex-aliado e possivelmente votarão nele.



No quarto, Kerline soltou em conversa com Babi: “Será que a gente vai ter possibilidade de conversar com o André? Ver se tem volume de votos”, especulou a influenciadora. A atriz acredita que agora com “Iran na reta”, o cantor vai ajudá-los na indicação de uma das adversárias para a berlinda, e deu sua opinião de alvo: “Tem que ser a Moranguinho“, disse.



Na academia, André, Iran e Pelé comentaram sobre a briga entre o cantor e ex-aliadas. Eles acreditam que o peão será o alvo de Deolane por conta da briga, e o voto dele em Moranguinho, pelo mesmo motivo, está engatilhado. O ator falou que mesmo sem o voto do amigo, o Grupo B possui a maioria de votos na sede e pode indicar Pétala, se preferirem.



A preocupação com a formação da berlinda continuou ao longo do último domingo (20), e Iran começou a sentir que pode ser o indicado por Deolane. Reunidos, os peões do Grupo B especularam que Babi, Iran e André estão na mira da Fazendeira.



Quem também está achando que pode ocupar um banquinho na Roça, é Kerline, que acredita que se for parar na Baia pode ser puxada por Moranguinho, que segundo ela, não teria coragem de puxar André. Os aliados ainda conversaram sobre quem deveriam vetar da Prova do Fazendeiro, mas não entraram em consenso.



Será que a Fazendeira vai manter sua indicação em Babi ou poderá surpreender mandando outro peão direto para a Roça? A Prova de Fogo, que ainda não aconteceu, também vai chacoalhar a formação da berlinda! Será que vem mais treta por aí?



