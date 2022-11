A FAZENDA: Crise no Grupo A se agrava com a saída de Lucas de A Fazenda 14 – A Fazenda 14

A Deolândia está passando por uma crise em A Fazenda14! Isso porque o grupo de aliados perdeu dois importantes integrantes nas últimas Roças: Vini Buttel e Lucas Santos. Os peões eram peças fundamentais na estratégia da equipe e tinham importantes embates com o Grupo B.



Depois da saída de Lucas, o time passou a ter inferiorirdade númerica, pois, agora, possui apenas cinco integrantes, contra sete do Grupo B. Além disso, as prioridades começaram a vir à tona.



Durante a festa da última sexta-feira (5), Deolane não gostou nada de ver a aproximação de Moranguinho com os rivais, e anunciou para Pétala que a dançarina já não faz parte de suas prioridades no reality rural.



“O alvo agora é eu, você e a Bia, 100%. O Morango hoje estava cortando o cabelo do Alex”, declarou Deolane.



“Eu falei para ela: ‘Amiga, você lá sentada no meio deles [Grupo B], foi muito sem noção’. Por isso que te chamam de insegura”, pontuou Pétala.



“Ah, eu nem falo nada. Eu gosto dela, mas para jogo assim, eu sei que sou eu, você e a Bia que somos alvos. Até porque eles [André e Moranguinho] procuram essa participação, nós não procuramos. Só que as dinâmicas estão se estreitando, então não importa se é A ou B, daqui a pouco vai todo mundo. E eu não consigo estar de um lado e de outro. Ou sou de um lado ou do outro ou de nenhum”, analisou Deolane.







Tanto a advogada quanto Pétala não curtiram muito a balada Geométrica por notarem a aproximação de seus aliados com a equipe rival e preferiram sair do local antes dos demais.



André percebeu o incômodo das amigas, e foi no quarto da sede procurá-las para se retratar.



“Tô sentindo falta de vocês lá, tem a Biazinha e a Moranguinho”, anunciou ele.



“Dé, eu sou na rua exatamente assim, quando vou para um lugar que não me sinto bem, eu vazo”, justificou Deolane.



“Vocês sabem que eu amo vocês, não sabem? Amo vocês! Desculpem se eu as magoo porque falo com as outras pessoas, eu sou assim”, explicou André.



“A gente acha que você às vezes saboneta, mas está tudo bem”, revelou a advogada.







O clima no quarto pesou no final da festa, quando Pétala, Deolane e Bia se irritaram com Pelé Milflows que estava falando bastante no local, e atrapalhando o sono das peoas. André tentou defender suas aliadas, mas acabou se confundindo ao falar que pertencia ao Grupo B.



Será que a aliança da Deolândia vai conseguir se manter firme nos próximos dias?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV de segunda a sábado, às 22h30; e aos domingos, às 23h. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.