A FAZENDA: Dança, revelação e climão: Festa Geométrica agita a noite dos peões em A Fazenda 14 – Fotos

O momento mais esperado da semana pela peãozada chegou: sexta-feira! A Festa Geométrica foi inspirada em cores alegres e formas divertidas, embalada com hits internacionais e as melhores seleções de músicas brasileiras. Teve muita curtição, climão e a revelação de uma estratégia de jogo. Confira! Reprodução/Record TV

Logo no começo da festança, o Grupo B se preparou para uma foto especial com a decoração da festa. Muito animados, abriram a pista de dança com abraços e declarações de amizade Reprodução/Record TV

Do outro lado da divisão de grupos, a Deolândia já garantiu o sofá do espaço para muita fofoca e confidências! Os amigos foram os primeiros a garantirem seus drinks e as melhores posições para ver tudo o que rolava na festa! Reprodução/Record TV

Observando os rivais, Deolane e Pétala teceram críticas: “Se acha o crânio da parada, não fala nada com nada“, disse a advogada sobre Alex. A doutora também comentou que não aprovou ver Moranguinho interagindo com os outros participantes na sede: “Os alvos agora são eu, você e a Bia. A Morango hoje estava cortando o cabelo do Alex”, comentou. Reprodução/Record TV

“Abre a porteira, Ruivinha chegou“, o hit da cantora tocou na festa e levou tanto a peoa quanto os amigos à loucura. Muito emocionada, ela fez a dancinha e dublou a música entre choro e sorrisos. Mesmo Bia e Moranguinho, do Grupo A, dançaram até o chão com a canção Reprodução/Record TV

Tirando suspiros dos amigos que shippam a dupla, Bárbara e Iran dançaram Xote da Alegria grudadinhos. Depois do forró, Babi procurou Alex e Ruivinha para dizer que não estava aguentando mais ser encarada por Deolane e Pétala: “Deixa o clima pesado“, concordou a cantora Reprodução/Record TV