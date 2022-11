A FAZENDA: De bicampeã Fazendeira a esconde-esconde de comida: confira os melhores momentos da semana – Fotos

A porteira abriu com a vitória de Deborah na Prova de Fogo . A atividade foi em duplas, e para conquistar o lampião a peoa contou com a ajuda de Moranguinho . A atividade consistia em encontrar os ovos perdidos dentro da piscina de feno e depois cruzar o percurso sem deixar nenhum cair

No dia seguinte, os peões colocaram fogo na Dinâmica do Baralho! Cada um escolhia outros três participantes para vestirem as cartas de Rei, indicada para aqueles que têm o rei na barriga: Coringa, elegendo o peão oportunista, aquele que sempre quer levar vantagem; e a Carta fora do baralho, aquele que nem conta mais para o jogo. Teve muita treta e chororô, além da revelação bombástica de Deolane: “André é um querido, mas não é minha prioridade.”

Reprodução/Record TV