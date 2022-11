A FAZENDA: Deborah leva a melhor na Prova de Fogo e Grupo B fica em vantagem pela segunda vez consecutiva  – Fotos

Disputada em duplas definidas por meio de sorteio , a Prova de Fogo que foi ao ar na última segunda (31) contou com a união de aliados, como Alex e Iran, e a parceria de rivais, com Lucas e Ruivinha, e Deborah e Moranguinho na disputa pelo Lampião; veja como foi!

Também era necessário reproduzir a ordem dos ovos no ninho seguindo a colocação do gabarito. Tudo isso, no menor tempo possível e sem errar a sequência

Apesar de uma definição por sorteio e com isso uma bagunçada nas duplas, por colocar juntos competidores de grupos de lados opostos da sede, os jogadores mostraram muita maturidade e sintonia durante a prova. E um grande exemplo disso foi dado por Lucas e Ruivinha, que já trocaram boas farpas no decorrer da temporada, mas que deram um show de competitividade

Com 12:16:58, Deborah e Moranguinho abriram grande uma vantagem e fizeram o menor tempo de prova, garantindo a vitória e a fuga da Baia. Em segundo lugar, Alex e Iran completaram a dinâmica com 21:12:47. Já Lucas e Ruivinha, realizaram o pior tempo atingindo 29:15:09

A dupla vencedora precisava definir quem ficaria com o Lampião e quem ganharia R$ 10 mil. Como as duas não conseguiram chegar a um acordo, pois ambas desejavam os Poderes da Chama , a decisão foi tomada por elas em uma rodada de jokenpô . Nessa, Deborah levou a melhor e ganhou a disputa

Formam a Baia da semana os competidores que perderam a Prova do Lampião: Alex, Iran, Lucas e Ruivinha. E com esse resultado, Alex e Ruivinha compõem a formação pela terceira vez na temporada do reality rural e Iran faz sua estreia dormindo ao lado do Colorado.

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.