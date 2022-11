A FAZENDA: Dedo na cara e baixa no Grupo B: relembre a semana em A Fazenda 14 – Fotos

Fogo no feno foi o que não faltou na semana de A Fazenda 14 ! Na Dinâmica das Lembranças, que foi ao ar na segunda-feira (21), o clima esquentou entre os peões! Mas também teve Fazendeira comemorando o tricampeonato no posto, tensão, gritaria e balada das boas! Confira

No mesmo dia, o reality exibiu a Dinâmica das Lembranças. Os peões escolheram as fotos de dois participantes, uma para

guardar no álbum de recordações e outra para queimar na fogueira. O clima ficou tenso entre os participantes, com direito a dedo na cara e gritaria!

Reprodução/Record TV