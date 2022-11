A FAZENDA: Deolane e Pétala revelam não contarem mais com Moranguinho no jogo | A Fazenda 14 – A Fazenda

Durante a festa, Deolane e Pétala conversaram por bastante tempo e criticaram os peões do grupo B. Elas também reclamaram de Moranguinho conversando com os adversários e disseram não contar mais com a dançarina para o jogo. Na pista de dança, os peões curtiram seus próprios sucessos: as músicas de Pelé, Ruivinha de Marte e Br’oz, banda do André.



