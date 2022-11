A FAZENDA: “Deolane é tirana, agressiva e inspira ódio”, diz Kerline sobre rival em A Fazenda 14 – A Fazenda

Cheia de deboche, a “póbi da Ker” foi longe em A Fazenda 14, e fez história com uma trajetória marcada por amor, estratégias de jogo e grandes embates. A peoa participou da Live do Eliminado nesta sexta (25), e comentou sobre seus desafetos no reality rural, além de revelar o futuro do romance com Shay!



Kerline começou o papo com Lucas Selfie revelando que entrou com tudo no jogo, mas que sentiu a pressão e teve alguns momentos de bloqueio. Apesar disso, ela demonstrou que está satifeita com sua passagem por Itapecerica: “Eu levei do meu jeitinho, como tinha que ser. Eu durei, e ai de quem disser que não joguei”.



Questionada por Lucas Selfie sobre os conflitos que teve com Deolane e Pétala, a peoa foi enfática em suas críticas. “Eu estava muito certa nas minhas convicções sobre Deolane e Pétala. Deolane é tirana, agressiva, inspira ódio e agressividade. Ela é a pirata, e a Pétala a papagaio, o sopro, ela chega, sopra e causa um incêndio todo”, afirmou.



Durante o papo, a peoa até comparou as atitudes de Deolane, com atitudes de uma participante que foi cancelada em outro reality que participou. Mas, fez questão de afirmar que a advogada age de maneira pior. “Eu debochei dela, mas queria ter usado um xingamento, a chamado de opressora ou tirana”



Para Kerline, os embates com as peoas do Grupo A até colocaram em risco sua relação com Shay durante o confinamento. Isso porque, depois que Moranguinho e Pétala começaram a fazer acusações sobre o comportamento de Shay, a designer de moda revelou que observou se as acusações contra o peão eram reais.”Eu dei o benefício de observá-lo, eu vou continuar com ele porque eu gosto dele e não acredito nisso, mas vou observá-lo. E observei, mas não vi nada do que elas falavam”, explicou.



Ela também aproveitou para pedir desculpas para o iraniano por tê-lo criticado no reality rural. E na sequência, Selfie questionou o que gerava tanta insegurança no romance dos dois, e a desginer de moda revelou que era uma questão de jogo. “Minha dúvida em relação ao Shay era a respeito das prioridades dele, que eram Deborah ou Iran, e não eu”, justiticou.



Kerline foi surpreendida com um vídeo enviado por Shay, no qual ele pedia para ela contar para o público qual será o futuro da relação entre eles. “A gente deixou combinado que iremos manter uma amizade, pois não deu para criarmos uma conexão de casal ali no jogo”, anunciou.



O apresentador até tentou descobrir se o casal ShayLine continuria, mas a peoa foi enfática: “Como casal não. Não vejo isso agora”.



Por fim, Kerline fez muitos elogios a Babi, sua aliada na tempoarada. Ela declarou que torce para que a atriz vença o programa, por ser uma grande competidora e muito eloquente. A designer de moda surpreendeu dizendo que acredita que Pelé Milflows será o próximo eliminado do jogo.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.