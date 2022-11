A FAZENDA: Deolane, Iran e Lucas  formam a sétima Roça de A Fazenda 14 – A Fazenda

Deolane, Iran e Lucas estão na sétima Roça de A Fazenda 14 e disputam a preferência do público em votação no R7.com. Já Bia Miranda, volta para a sede com a coroa caipira, pois venceu a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (02).



Na noite da última terça-feira (1º), Iran Malfitano já havia garantido sua presença na berlinda, pois foi vetado de encarar a Prova do Fazendeiro por Moranguinho, durante uma dinâmica especial que substituiu o Resta Um.



O desafio que valia o chapéu mais cobiçado pelos roceiros, exigiu muita sorte dos roceiros que precisavam encontrar o maior número de bolinhas que estavam espalhadas em caixas.



Na primeira etapa, cada um teve que selecionar quatro caixas vermelhas, que continham as bolinhas, e duas caixas roxas, onde estavam os comandos que deveriam ser executados. Eles puderam pegar os objetos, e até sentir o peso deles, pois o grande objetivo era ter a maior quantidade de bolas ao final da prova.



Bia e Lucas ficaram empatados ao fim da primeira parte do desafio, ambos com 49 bolinhas. Já Deolane tinha a bolinha amarela, que seria usada como critério de desempate, se fosse necessário. Porém, quando as caixas roxas foram abertas, o número de objetos dos peões foi se modificando de acordo com os comandos, que envolviam retirar ou acrescentar os itens entre os adversários.







Resultado











Bia levou a melhor na Prova do Fazendeiro, tendo uma bolinha a mais que Deolane. Com isso, ela se livrou da Roça e garantiu o posto de mandachuva do cercado pelos próximos dias.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.