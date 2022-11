A FAZENDA: Deolane xinga desafeto e revela sua indicação à Roça no Rancho do Fazendeiro – A Fazenda

Deolane levou suas aliadas para uma tarde especial no Rancho do Fazendeiro em A Fazenda 14 neste sábado (19). As sobreviventes do Grupo A aproveitaram a privacidade do local para falar sobre o jogo e compartilhar tudo o que pensam sobre os adversários.



O que não faltou entre as peoas foram críticas a André, o ex-aliado do Grupo A. Moranguinho reforçou seu posicionamento contra o cantor, enquanto Pétala e Deolane falaram sobre a mudança de comportamento dele.



Enquanto jogava alguns dardos na foto do cantor, Pétala listou o que considera falhas dele na relação com as aliadas de jogo. “Amorzinho, hoje eu vou atirar em você porque você quis colocar a Bia na Roça, e ela é do seu grupo, era. Você foi falso, queria colocar a gente na Roça, fingiu que era do Grupo A. Para piorar, você está fingindo que é o do Grupo C, mas na verdade é do B. O público está vendo!”, disse.



“Foi injusto, covarde e tudo”, completou Moranguinho.



A Fazendeira Deolane também aproveitou para criticar Iran, um de seus desafetos no reality rural. Ao relembrar as atitudes do ator no confinamento, ela o chamou de “sonso” e “cara chato”. Apesar disso, a advogada revelou para Moranguinho, Bia e Pétala que sua indicação em Babi já está definida.



“Se dois deles fossem embora daria uma abalada boa [no jogo]”, cogitou Deolane.



Em tom de descontração, o quarteto ainda comentou sobre o medo de sair do reality na reta final. “Eu estou com a Bia, espero que o público nos deixe ficar nem que seja por pena”, brincou Pétala.



Quais surpresas o reinado caipira de Deolane ainda reserva?



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.