A FAZENDA: Entenda a guerra “silenciosa” de comida em A Fazenda 14 – A Fazenda 14

Não é de hoje que os peões de A Fazenda 14 escondem seus alimentos preferidos. Bolachinha, leite condensado e muitas outras delícias estão desaparecendo “misteriosamente”, o que deixou alguns participantes incomodados com a situação. Confira!



Os “furtos” começaram já no primeiro mês de reality e, após encontrar mais uma lata de leite consendado escondida, Pelé Milflows se revoltou com a atitude dos peões. Ele precisou sair da cozinha para se acalmar. “Que raiva que eu estou sentindo no meu coração”, desabafou para Ruivinha. A peoa apontou Pétala como a pessoa que teria pegado o alimento, pois já tinha feito isso uma vez.



Nesta sexta (4), Pétala e Deolane esperaram a punição acabar para poderem pegar alguns alimentos na despensa. A advogada escondeu várias bolachinhas no bolso da blusa e deixou só algumas para os demais participantes.



Ao chegar na despensa, Deborah questionou a Pelé se tinha sido o grupo B que pegou todas as bolachinhas, porém o peão negou e pediu que ela deixasse para os outros. Inconformada com a situação, a atriz decidiu comer tudo o que tinha no pote.



Para se vingar, Deborah acordou de madrugada e escondeu duas latas de leite condensado em seu roupão e uma no vaso de planta. “Ficou com o biscoito, mas saiu no prejuízo“, comentou sozinha.



Mais tarde, Morango deu falta de três latas de leite condensado e conversou com Iran e Pelé sobre a situação. Deolane apareceu no meio e disse que iria pegar o restante da comida para seu grupo, atitude que foi apoiada por Iran. O peão ainda disse que iria conversar com Deborah, já que todos desconfiaram dela.



Iran Malfitano perguntou se foi Deborah quem escondeu as latas de leite condensado. A peoa assumiu e justificou que teria sido provocada pela rival Deolane, que comeu todos os biscoitos. “Só peguei para fazer palhaçada”, argumentou ela.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.