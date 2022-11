A FAZENDA: Estresse no Grupo B? Atitude de Pelé Milflows é assunto entre os aliados – A Fazenda 14

Muitos burburinhos apareceram nas rodas de conversa do Grupo B após a Festa Geométrica de sexta-feira (4) em A Fazenda 14. A causa da fofoca foi a atitude de Pelé Milflows após exagerar nos drinks da celebração. Bárbara ouviu o rapper citar seu nome em conversa com Moranguinho: “Fala para a [Bia] não votar em mim, não. Para votar na Babi“, contou a atriz em conversa com Alex e Kerline.



A peoa escutou a fofoca e não gostou. Desde então, tem comentado com outros aliados e repercutido o assunto: “Ele enfrenta a Bia, fala que vai fazer isso e aquilo. Mas quando chega na hora, ele apavora”, disse.



Vale lembrar que o rapper indicou a dançarina quando foi Fazendeiro na semana passada, portanto os amigos acreditam que Pelé esteja com medo de Bia votar nele na próxima Roça, já que é a atual dona do chapéu. O próprio peão deixou claro durante a celebração em bate-papo com André: “Eu não persigo ela [Bia]. Ela que me persegue“, pontuou.



Pelé parece não ter percebido que estão comentando sobre as atitudes dele. Por outro lado, Kerline levantou a questão em conversas. No sofá com Ruivinha, a influenciadora lembrou que Shayan alertava sobre o jogo do rapper e achava estranho que ele sempre recebesse as mesmas plaquinhas de falso nas dinâmicas do Última Chance: “Inclusive da prória melhor amiga, que era a Tati”, citou.



O clima ficou estranho entre os peões e Babi disse ter ficado “em choque” quando ouviu o pedido da boca do amigo. Apesar disso, ninguém foi conversar sobre o ocorrido com Pelé.



Confira o vídeo da repercussão do comentário:







