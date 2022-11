A FAZENDA: Fazendeira Babi coloca Deolane na Roça e as duas discutem | A Fazenda 14 – A Fazenda

A advogada foi a primeira a ocupar um dos banquinhos da nona Roça da temporada, por indicacação da Fazendeira Babi.



As duas tiveram uma discussão durante a indicação e trocaram farpas. Antes disso, Iran abriu o Lampião do Poder e decidiu ficar com a Chama Amarela e dar a Chama Vermelha para o amigo Pelé Milflows.



Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo nas noites da Record TV.