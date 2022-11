A FAZENDA: Festa Woodstock marca comemoração pelo “top 8” de A Fazenda 14 – Fotos

A vibe de Woodstock invadiu A Fazenda 14 e os peões se empolgaram bem antes de a festa começar, ao receber os figurinos! A festa que vai ao ar neste sábado (26) teve muita dança, brincadeiras, emoção e comemoração. Vem ver o que rolou! Reprodução/Record TV

Na balada ao estilo hippie, os peões

curtiram e dançaram muito ao som de sucessos

comandados pelo DJ Rodrigo Dantas Reprodução/Record TV

O Grupo B aproveitou o clima divertido para

comemorar a volta de Babi, após a peoa ter encarado mais uma Roça. Iran não perdeu a

oportunidade de rasgar elogios à amiga. Houve um momento em que, emocionada, a atriz caiu no choro, satisfeita em poder permanecer no jogo Reprodução/Record TV

E por falar em jogo, Bia, Deolane e Moranguinho gravaram vídeos debochando da eliminação de

Kerline. A advogada chamou a ex-peoa de mentirosa e a provocou. Tensões à parte, o Grupo A aproveitou bastante a festa! Bia, Moranguinho e Pétala entregaram tudo na pista de dança! Reprodução/Record TV

Também rolou conversa entre André e Iran sobre o que tem acontecido no reality. Os dois falaram das acusações de supostas estratégias que as rivais

fizeram sobre a amizade deles. Iran ainda manifestou contentamento em ter André mais próximo no jogo Reprodução/Record TV

A doutora esteve na boca do Grupo B! André observou que as integrantes do Grupo A colocam ele, Iran e Pelé como

problemas dentro do reality. Já Babi apontou como

machistas as falas de Deolane para ela Reprodução/Record TV

André aproveitou o momento entre os amigos do Grupo B e revelou que sente que há afinidade entre eles. Os aliados comemoraram o fato de estarem entre o TOP 8 no reality Reprodução/Record TV

André, Babi, Iran e Pelé se divertiram com a playlist da festa

Woodstock e fizeram brincadeiras com as músicas e as atividades do trabalho rural Reprodução/Record TV