A FAZENDA: Fofocas e papo sobre cancelamento marcam a passagem do Grupo A pelo Rancho do Fazendeiro – A Fazenda

Sem nenhuma surpresa, Bia Miranda escolheu Deolane, Pétala e Moranguinho para passar alguns momentos ao seu lado no Rancho do Fazendeiro e desfrutar de mimos e muita privacidade no espaço VIP de A Fazenda 14.



Em plena sintonia e com as cores das roupas combinando, as peoas seguiram animadas para a tarde de comes, bebes e diversão na sede. Elas aproveitaram a ocasião para mandar beijos e recados à família.



No Rancho, entre guloseimas e fofocas, as peoas falaram sobre as saudades que sentem dos amigos do Grupo A que já foram eliminados do reality rural e não esconderam o receio ao pensar na imagem que estão passando para o público. “Nós somos queridas lá fora!”, afirmou Deolane.

A Fazendeira Bia respondeu prontamente: “Será, gente?”. As amigas caíram na risada e afirmaram também terem essa dúvida.







E é claro que não faltou aquela conversinha básica sobre o jogo, os desafetos e a tentativa de traçarem estratégias para a reta final da competição. As peoas concordaram que devem focar nos homens na formação da próxima Roça. “Eu acho que a gente tinha que priorizar os três homens!”, afirmou Moranguinho. As aliadas concordaram e Deolane complementou: “Tem que pôr ela (Babi) junto, se der”. “Claro!”, respondeu Moranguinho.



Também rolou um papo sobre as confusões e intrigas que já aconteceram no reality rural. Ao lembrarem da briga entre Tiago e Shay, as peoas não pouparam críticas ao ex-peão iraniano e a seus aliados do Grupo B. Na ocasião, Deolane também afirmou que, se fosse ela a expulsa da sede, primeiro arrebentaria tudo antes de sair. Fogo no feno!



André e o seu recente rompimento com o antigo grupo também foi assunto das peoas no Rancho do Fazendeiro. Moranguinho criticou muito o ex-aliado e disse acreditar que a esposa do cantor, Drika, não deve ter aprovado as atitudes dele na competição.

Deolane disse achar o cantor muito esperto e que tudo não passou de uma jogada dele. Além disso, a advogada deixou claro que não quer amizade com André fora do confinamento. Bia concordou: “Eu guardo rancor, mesmo!”.



As peoas preferiram não jogar os tradicionais dardos e aproveitaram o tempo no Rancho para degustarem as guloseimas diferentes e colocarem o papo em dia.







Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar diariamente na tela da Record TV. Acesse o PlayPlus e acompanhe 24 horas por dia tudo o que rola no Celeiro de Lendas.